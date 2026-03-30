Semana Santa en Grupo Huentala: Sheraton Mendoza Hotel y una expo de huevos de Pascua con espíritu "mundialista"

Del martes 31 de marzo al domingo 5 de abril , mendocinos y turistas podrán visitar la clásica Exposición Anual de Huevos de Pascua de Sheraton Mendoza Hotel , cuya temática este año estará inspirada en la Copa Mundial de Fútbol.

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Con 17 años de historia —se realiza desde 2009—, esta muestra inicia en Semana Santa y finaliza el domingo de Pascua, día en el que se realiza la tradicional rotura de huevos de chocolate y sorteos entre los huéspedes de los tres hoteles del grupo, a las 10:30 hs. luego del desayuno.

Según cuenta Martín Chacón , chef ejecutivo de Sheraton Mendoza Hotel, la muestra “comenzó con el objetivo de que nuestros huéspedes vivan las Pascuas con nosotros, y también con fin solidario, ya que algunos de los productos son donados a instituciones a través de la Fundación Huentala”.

“Este año la temática es mundialista. Hemos utilizado para la preparación 150 kilos de chocolate, entre semiamargo, con leche y blanco. Como dato de color, vamos a exhibir nuestra Copa del Mundo de 23 kg realizada en chocolate semiamargo”, añadió.

Los productos exhibidos estarán disponibles para la compra , con retiro el mismo domingo tras la actividad de cierre. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Arnaldo Chapini.

La exposición se desarrolla en Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza.

La Tavolata propone cenas en familia con un menú especial

La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino, ofrece en esta Semana Santa una propuesta para reunir a la familia alrededor de la mesa: el “Menú Family Style”, vigente este viernes 3 y sábado 4 de abril a la hora de la cena. Todos los platos son para compartir, ricos, caseros y con sabor a la cocina de nuestras abuelas.

Como entrada, se ofrece antipasti La Tavolata (prosciutto, mortadela con pistachos, salame de Tandil, queso cuartirolo, gorgonzola y parmesano; olivas al natural, tapenade de tomates secos, higos confitados, arancinis de camarones y salsa arrabiata).

Entre los platos principales, los comensales pueden elegir:

Lasaña napolitana “de la abuela”

Ñoquis soufflé con crema Alfredo y almendras tostadas

Abadejo a la romana con cremoso de papa y zucchinis

Braciole de ternera relleno, salsa pomodoro y papas noisette

A la hora del postre, se ofrecen opciones como tiramisú con salsa de café, mousse de chocolate y flan con dulce de leche, completando una noche llena de sabores caseros.

El menú tiene un valor de ARS $49.000 por persona e incluye una bebida sin alcohol. Los menores de 12 años cuentan con un 50% de descuento.

Reservas: +54 9 2615 09-5541

Dirección: Huentala Hotel, Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza

Expo Huevos Pascua Sheraton FEED

Pascuas con premio: Cosmo Casino sortea dos huevos gigantes

Como cada año, Cosmo Casino se suma al espíritu de Pascuas con el sorteo de dos enormes huevos de chocolate para sus clientes.

La cita será el domingo 5 de abril a las 20 hs. Quienes cuenten con una tarjeta Cosmo Club y se encuentren utilizando máquinas tragamonedas participarán automáticamente en un sorteo en línea. Por otro lado, los asistentes a mesas de juego —como póker o ruleta— recibirán un número para formar parte.

Ubicado en Primitivo de la Reta 1001, Ciudad de Mendoza, Cosmo Casino invita a disfrutar de una noche distinta, con clima festivo y la chance de llevarse una sorpresa dulce.

Más información

Instagram: @sheraton_mendoza / @huentalahotel / @cosmo.mendoza

Web: www.huentala.com / https://cosmomendoza.com/