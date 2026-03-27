27 de marzo de 2026 - 10:49

La gran final del fútbol femenino mendocino se juega en el Malvinas Argentinas

Godoy Cruz e Independiente Rivadavia protagonizarán un duelo histórico por el Torneo Clausura. Un partido que marca un hito en Mendoza.

FINAL FEMENINA LMF (3)
Por Redacción

El fútbol femenino de Mendoza vivirá una noche inolvidable el próximo miércoles 1 de abril, cuando Godoy Cruz y Independiente Rivadavia se enfrenten en la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina.

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El encuentro se disputará desde las 20:30 horas en el Estadio Malvinas Argentinas, en lo que promete ser un partido histórico para el deporte local.

Entradas y organización

Las entradas ya se encuentran disponibles y podrán adquirirse de manera online a través de la plataforma Global Fan.

Además, todas las entradas incluirán estacionamiento:

  • Playa Norte: destinada a simpatizantes de Godoy Cruz
  • Playa Sur: destinada a simpatizantes de Independiente Rivadavia

Ficha del partido

  • Equipos: Godoy Cruz vs Independiente Rivadavia
  • Día: Miércoles 1 de abril
  • Hora: 20:30 hs
  • Lugar: Estadio Malvinas Argentinas

Impulso al fútbol femenino

Desde Grupo Broda destacaron su compromiso con el crecimiento del deporte local, acompañando el desarrollo del fútbol femenino a través de iniciativas como “Ídolas del Fútbol”.

“Apoyar a nuestras jugadoras es también invertir en el futuro del deporte de la provincia”, remarcaron, poniendo en valor la profesionalización, visibilización y expansión del talento mendocino.

La final no solo definirá a las campeonas del Clausura, sino que también representa un paso más en la consolidación del fútbol femenino en Mendoza, con cada vez mayor convocatoria y protagonismo.

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