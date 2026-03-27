La gran final del fútbol femenino mendocino se juega en el Malvinas Argentinas

El fútbol femenino de Mendoza vivirá una noche inolvidable el próximo miércoles 1 de abril , cuando Godoy Cruz y Independiente Rivadavia se enfrenten en la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina .

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El encuentro se disputará desde las 20:30 horas en el Estadio Malvinas Argentinas, en lo que promete ser un partido histórico para el deporte local.

Las entradas ya se encuentran disponibles y podrán adquirirse de manera online a través de la plataforma Global Fan .

Los valores oscilarán entre $7.900 y $13.900 , según la ubicación (Popular o Platea Cubierta), mientras que la platea VIP o preferencial tendrá un costo de $35.000.

Además, todas las entradas incluirán estacionamiento:

Playa Norte: destinada a simpatizantes de Godoy Cruz

Playa Sur: destinada a simpatizantes de Independiente Rivadavia

Ficha del partido

Equipos: Godoy Cruz vs Independiente Rivadavia

Godoy Cruz vs Independiente Rivadavia Día: Miércoles 1 de abril

Miércoles 1 de abril Hora: 20:30 hs

20:30 hs Lugar: Estadio Malvinas Argentinas

Impulso al fútbol femenino

Desde Grupo Broda destacaron su compromiso con el crecimiento del deporte local, acompañando el desarrollo del fútbol femenino a través de iniciativas como “Ídolas del Fútbol”.

“Apoyar a nuestras jugadoras es también invertir en el futuro del deporte de la provincia”, remarcaron, poniendo en valor la profesionalización, visibilización y expansión del talento mendocino.

La final no solo definirá a las campeonas del Clausura, sino que también representa un paso más en la consolidación del fútbol femenino en Mendoza, con cada vez mayor convocatoria y protagonismo.