La gran final del fútbol femenino mendocino se juega en el Malvinas Argentinas

El fútbol femenino de Mendoza vivirá una noche inolvidable el próximo miércoles 1 de abril, cuando Godoy Cruz y Independiente Rivadavia se enfrenten en la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina.
Godoy Cruz e Independiente Rivadavia protagonizarán un duelo histórico por el Torneo Clausura. Un partido que marca un hito en Mendoza.
El fútbol femenino de Mendoza vivirá una noche inolvidable el próximo miércoles 1 de abril, cuando Godoy Cruz y Independiente Rivadavia se enfrenten en la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina.
El encuentro se disputará desde las 20:30 horas en el Estadio Malvinas Argentinas, en lo que promete ser un partido histórico para el deporte local.
Entradas y organización
Las entradas ya se encuentran disponibles y podrán adquirirse de manera online a través de la plataforma Global Fan.
Los valores oscilarán entre $7.900 y $13.900, según la ubicación (Popular o Platea Cubierta), mientras que la platea VIP o preferencial tendrá un costo de $35.000.
Además, todas las entradas incluirán estacionamiento:
Desde Grupo Broda destacaron su compromiso con el crecimiento del deporte local, acompañando el desarrollo del fútbol femenino a través de iniciativas como “Ídolas del Fútbol”.
“Apoyar a nuestras jugadoras es también invertir en el futuro del deporte de la provincia”, remarcaron, poniendo en valor la profesionalización, visibilización y expansión del talento mendocino.
La final no solo definirá a las campeonas del Clausura, sino que también representa un paso más en la consolidación del fútbol femenino en Mendoza, con cada vez mayor convocatoria y protagonismo.