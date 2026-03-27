ADEN celebró la reapertura de su Casa Matriz en Mendoza

La reapertura de una sede histórica puede ser una obra, una celebración y también una declaración de principios. Eso fue lo que transmitió ADEN Escuela de Negocios en Mendoza, al reinaugurar su Casa Matriz de calle Rioja 460 con un encuentro que reunió a autoridades, empresarios, docentes, graduados e invitados especiales, en una tarde atravesada por la emoción, la memoria institucional y una mirada puesta en el futuro.

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ADEN celebra la renovación de su Casa Matriz y organiza una charla sobre los desafíos económicos de 2026

La sede, desde la que la institución desarrolla su actividad desde hace más de 30 años, vuelve a ponerse en escena tras una remodelación integral que acompaña una nueva etapa del grupo educativo.

La apertura del acto estuvo a cargo de Sandra Castellano , quien definió este momento como “un hito en la historia de ADEN” y puso el foco en el recorrido colectivo que permitió llegar hasta aquí. En su mensaje, agradeció a alumnos, autoridades públicas y privadas, profesores y a todos los actores que hicieron posible la consolidación del grupo educativo internacional. El tono de bienvenida marcó el espíritu de la jornada: abrir nuevamente las puertas de un edificio renovado para convertirlo en un espacio de inspiración, encuentro y crecimiento.

Luego tomó la palabra Federico Marengo , CEO de ADEN, quien aportó una mirada personal y de gestión sobre la nueva etapa. Recordó que hace 20 años ingresó por primera vez a esa misma sede y destacó el crecimiento de una comunidad que hoy reúne a 10.000 alumnos y a 200 profesores , reafirmando el lugar de ADEN como plataforma de formación para quienes buscan potenciar su perfil profesional. La institución ya había presentado esta reapertura como el inicio de una nueva etapa para su sede histórica en Mendoza.

Federico Marengo, CEO de ADEN, remarcó el crecimiento de la comunidad educativa y el valor simbólico de la sede renovada.

Sandra Castellano abrió el acto y destacó la reapertura como un hito en la historia de ADEN.

Uno de los discursos más potentes de la tarde fue el de Ricardo Greco Guiñazú , precursor de ADEN, quien planteó que el acto excedía la inauguración de un edificio o una inversión puntual. Para él, la reapertura simbolizó la consolidación de ADEN como líder educativo y como un verdadero hub de exportación de conocimiento argentino.

LA- REAPERTURA ADEN-14 Ricardo Greco Guiñazú repasó la historia, la expansión y la evolución del modelo educativo de ADEN. Ramiro Gómez/ Los Andes

En su recorrido por la historia de la institución, Greco Guiñazú repasó momentos de expansión, crisis y reinvención. Subrayó cómo el modelo educativo fue mutando con el tiempo, desde la centralidad de lo presencial hasta el salto a los programas online durante la pandemia y la consolidación actual de un esquema híbrido. También remarcó que en Mendoza se encuentra la matriz tecnológica del grupo, y proyectó a ADEN como una organización preparada para competir “en las grandes ligas”, con foco en innovación, inteligencia artificial y adaptación constante a los cambios.

Matías Surt puso el foco en el “trilema” de la economía 2026

La segunda parte del evento estuvo marcada por la conferencia “El trilema de la economía 2026”, a cargo del economista Matías Surt, director y economista jefe de Invecq Consultora Económica. La charla ya había sido anunciada como uno de los ejes centrales de la reapertura, en línea con el objetivo de combinar celebración institucional y reflexión estratégica sobre el contexto actual.

LA- REAPERTURA ADEN-19 Con foco en inflación, reservas, consumo y gestión empresarial, Matías Surt aportó una lectura estratégica del escenario económico. Ramiro Gómez/ Los Andes

Durante su exposición, Surt abordó el escenario internacional, el impacto de variables como la energía, el petróleo, las reservas y la inflación, y propuso una lectura de la macroeconomía argentina desde una lógica de múltiples objetivos. Entre sus definiciones, sostuvo que el país salió de una situación extrema respecto de la inflación, proyectó un nivel anual cercano al 25% y marcó que el principal desafío ya no pasa solo por estabilizar, sino por construir condiciones de confianza, reservas y crecimiento genuino.

La microeconomía, el consumo y las nuevas reglas para gestionar

En clave empresarial, el economista también se detuvo en la economía real. Describió un contexto de heterogeneidad sectorial, con rubros dinámicos como el petróleo, el agro, la minería, los créditos y el mercado inmobiliario, frente a otros más golpeados, como hotelería, gastronomía, comercio, industria y construcción. Para Surt, uno de los problemas centrales no es únicamente el desempleo, sino el deterioro del ingreso real y de la capacidad de consumo.

A la hora de bajar el análisis a la gestión concreta de empresas y organizaciones, dejó varias claves: revisar estrategias de pricing, reforzar la fidelización del cliente, trabajar la postventa, negociar con mayor precisión con proveedores y adaptarse a una economía de márgenes más ajustados. En ese marco, señaló que las áreas comerciales, el marketing y la gestión de costos serán decisivos para sostener competitividad en una etapa menos distorsionada pero también más exigente.

Una noche de reencuentros, recorrido institucional y clima social

Más allá de los discursos y del contenido económico, la reapertura dejó una escena marcada por los saludos, los reencuentros y el intercambio entre referentes del mundo empresario, académico e institucional. La nueva Casa Matriz se mostró como un espacio renovado, pero también como un punto de reunión para una comunidad que ha crecido junto a ADEN durante décadas. La institución ya había presentado esta sede como un símbolo del camino recorrido y de su vocación de crecer desde Mendoza con proyección regional.

Empresarios, directivos, autoridades, docentes y equipos de trabajo fueron parte de una noche especial para ADEN, en la que la renovación del edificio se combinó con definiciones estratégicas, networking y clima de celebración. La reapertura dejó postales de una convocatoria amplia y de un espacio que volvió a abrirse como escenario de formación, vínculos y futuro.

LA- REAPERTURA ADEN- 2 Carolina Tomba, Marcela Favorito, Silvana Aimale e Ivana Federici dijeron presente en un evento clave para la institución. Ramiro Gómez/ Los Andes

LA- REAPERTURA ADEN- 3 Juan Manuel Alvarado, Marcela Neme y Mauricio Boullaude, entre los invitados al encuentro institucional de ADEN. Ramiro Gómez/ Los Andes

LA- REAPERTURA ADEN- 6 Néstor Nardella, gerente comercial de Diario Los Andes, y Sandra Castellano, directora ejecutiva de ADEN, durante una jornada de fuerte impronta institucional. Ramiro Gómez/ Los Andes

LA- REAPERTURA ADEN-1 Natalia Funes, Ariel Pereyra, Ignacio Marchese, Adriana Cappa, Mario Codoni, Karina Aguilar y Lorena Rodríguez, del staff de ADEN, acompañaron la reapertura de la Casa Matriz de ADEN en Mendoza. Ramiro Gómez/ Los Andes

LA- REAPERTURA ADEN-4 El equipo de Tecnología y Finanzas fue parte de una reapertura que puso en valor el crecimiento y la evolución del grupo educativo. Ramiro Gómez/ Los Andes

LA- REAPERTURA ADEN-5 Lucía Battagion, Jazmín Mihaljevic y Richard Battagion compartieron la celebración por la renovación de la sede histórica. Ramiro Gómez/ Los Andes

LA- REAPERTURA ADEN-8 Sandra Castellano junto al equipo de ADERPE, en el marco de la reapertura de la Casa Matriz de ADEN. Ramiro Gómez/ Los Andes

LA- REAPERTURA ADEN-9 Sebastián Maidana, del área de Tecnología; Laura Najar, directora de Operaciones; y Sandra Sáez, directora de Relaciones Corporativas, en una de las postales del evento. Ramiro Gómez/ Los Andes

LA- REAPERTURA ADEN-10 Matías Surt, disertante, junto a miembros del staff de ADEN. Ramiro Gómez/ Los Andes

LA- REAPERTURA ADEN-15 Empresarios, autoridades, docentes, graduados e invitados especiales colmaron la Casa Matriz de ADEN en una noche de celebración y encuentro. Ramiro Gómez/ Los Andes

LA- REAPERTURA ADEN-16 La reapertura convocó a un nutrido público, que acompañó con gran interés esta nueva etapa institucional de ADEN en Mendoza. Ramiro Gómez/ Los Andes