ADEN celebra la renovación de su Casa Matriz y organiza una charla sobre los desafíos económicos de 2026

La escuela de negocios inaugurará las renovadas instalaciones de su sede histórica con un encuentro que incluirá la conferencia del economista Matías Surt sobre el escenario económico y los retos que enfrentan las organizaciones.

Matías Surt , profesor de Crecimiento Económico en la Universidad de Buenos Aires, y Máster en Economía en la Universidad del CEMA, donde es profesor de Macroeconomía; director y economista Jefe de Invecq Consultora Económica.

ADEN Escuela de Negocios celebrará la reapertura del edificio de su Casa Matriz en la ciudad de Mendoza, luego de un proceso de remodelación integral de sus instalaciones. El encuentro se realizará el jueves 26 de marzo a las 17.30 en la sede ubicada en calle Rioja 460, Ciudad, y reunirá a referentes del ámbito académico, empresarial e institucional.

La renovación del edificio marca una nueva etapa para esta institución educativa, que desde hace más de 30 años desarrolla su actividad académica en este espacio, formando a líderes, empresarios y profesionales de la región. La modernización de las instalaciones busca acompañar los nuevos desafíos de la educación ejecutiva y continuar fortaleciendo el vínculo con la comunidad empresarial.

En el marco del evento, se realizará además la charla El trilema de la economía 2026, a cargo del economista Matías Surt, Director y Economista Jefe de Invecq Consultora Económica. Durante su exposición, el especialista abordará los principales desafíos del escenario económico actual y las tensiones que enfrentan las organizaciones en un contexto de incertidumbre y transformación.

Matías Surt Matías Surt, profesor de Crecimiento Económico en la Universidad de Buenos Aires, y Máster en Economía en la Universidad del CEMA, donde es profesor de Macroeconomía; director y economista Jefe de Invecq Consultora Económica. La reapertura de la Casa Matriz representa no solo una mejora edilicia, sino también un símbolo del camino recorrido por ADEN junto a miles de profesionales que han pasado por sus aulas. Con presencia en distintos países de la región, la institución reafirma así su visión de crecer desde Mendoza con una fuerte apuesta local y una mirada abierta al mundo.

El evento será también una oportunidad de encuentro entre empresarios, directivos, graduados y autoridades, en un espacio que históricamente ha acompañado el desarrollo del pensamiento estratégico y la formación de líderes en América Latina.