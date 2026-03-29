Huentala Zonos 2023, en el top 50 de los mejores Malbec de Argentina

Huentala Wines sigue recibiendo reconocimientos y posicionando en lo más alto a los vinos mendocinos. En esta oportunidad, Huentala Zonos 2023 fue incluido entre los 50 mejores Malbec en el Ranking 2025 publicado recientemente por Vinómanos, uno de los medios especializados en vinos y gastronomía más influyentes de habla hispana.

Según la evaluación de los expertos, quienes calificaron a esta etiqueta con 95 puntos , “Huentala Zonos Malbec 2023 es el resultado de la cofermentación de distintas parcelas de La Isabel Estate. Criado 12 meses en roble, expresa con claridad el carácter de Gualtallary: fruta roja fresca, tensión natural y textura firme. El paladar es vibrante, jugoso y armonioso, con taninos finos que sostienen un desarrollo lineal y preciso. Destaca por su elegancia y frescura, logrando profundidad sin perder fluidez”.

Para la elaboración de este ranking se cataron a ciegas cerca de 500 etiquetas provenientes de casi todas las provincias vitivinícolas del país, de las cuales finalmente se reportaron unos 450 vinos de 127 bodegas .

En diciembre se había publicado un adelanto de dicho informe, en el cual dos vinos de Huentala Wines habían sido incluidos entre los que marcaban tendencia: Huentala Blocks Edition, Boreal Block 03 Malbec 2022 ( 94 puntos ) y Dreidel Kosher Wines Gran Malbec No Mevushal 2021 ( 90 puntos ). El reconocimiento a la etiqueta de Dreidel revistió un valor especial para la bodega del Grupo Huentala , ya que por primera vez apareció un vino kosher en una publicación especializada.

La línea Dreidel Kosher Wines es la única elaborada con uvas provenientes de Gualtallary, cultivadas en la finca La Isabel Estate a 1.400 metros sobre el nivel del mar , al pie de la Cordillera de los Andes.

No solo Malbec: reconocimientos para los Cabernet Franc

Según el Informe 2025 publicado en diciembre pasado, tres de los Cabernet Franc de Huentala Wines fueron distinguidos con destacados puntajes en la cata a ciegas.

Los vinos incluidos entre los mejores de dicho varietal fueron:

Huentala La Isabel Estate Cabernet Franc 2023 ( 93 puntos )

) Sombrero Cabernet Franc 2024 ( 92 puntos )

) Gran Sombrero Cabernet Franc 2024 (91 puntos)

El ranking surgió de una rigurosa cata de más de 150 muestras evaluadas por expertos.

Huentala Wines celebra estas distinciones como el resultado de un esfuerzo compartido: reconoce especialmente a su equipo de enología, encabezado por José “Pepe” Morales, y a todo su staff por la dedicación, la pasión y la constancia que sostienen cada logro. A su vez, expresa su agradecimiento al público, tanto de Argentina como del exterior, por elegir sus vinos para ser parte de sus momentos más especiales.

Huentala Zonos, también distinguido por el Club Gourmet Mendoza

En una noche que reunió a referentes de la gastronomía y el vino mendocino, Huentala Wines sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria. Durante la gala de la XXVIII edición del Club Gourmet Mendoza, realizada el 20 de marzo en Espacio Autiq – Bodega Centenario, la bodega fue distinguida con el Premio Plata Vino 2025 por su etiqueta Huentala Zonos 2023.

La velada combinó emoción, reconocimiento y un alto nivel enogastronómico, destacando a los principales exponentes de la provincia en distintas categorías. En este contexto, el galardón reafirma el posicionamiento de la bodega dentro del mapa vitivinícola local, consolidando la calidad de sus productos ante la mirada experta del sector.

El Club Gourmet Mendoza, fundado el 3 de junio de 1998 por un grupo integrado por empresarios, periodistas, enólogos, chefs y profesionales de diversas disciplinas, mantiene desde sus inicios un objetivo claro: compartir experiencias en torno a la gastronomía y el vino, y promover los mejores espacios, sabores y etiquetas de Mendoza tanto a nivel nacional como internacional.

Cada año, la institución lleva adelante una exclusiva entrega de premios basada en un riguroso sistema de evaluación. A través de una puntuación anónima realizada por sus miembros, invitados y prensa especializada, se analizan distintos aspectos de cada encuentro mensual, desde el lugar —incluyendo servicio, atención y ambientación— hasta la propuesta gastronómica y los vinos o espumantes que acompañan la experiencia.

Este proceso culmina en una selección que refleja la excelencia y consistencia de los protagonistas del sector. En ese marco, la distinción obtenida por Huentala Wines no solo celebra la calidad de Huentala Zonos 2023, sino que también pone en valor el trabajo sostenido de la bodega en la creación de vinos que expresan identidad y carácter.

Huentala Wines Entrada Finca (1)

Más información sobre Huentala Wines

Redes sociales:

Instagram: @huentalawines

Facebook: /HuentalaWines

LinkedIn: /HuentalaWines

Sitio web:

https://www.huentalawines.com

Tienda online:

https://store.huentalawines.com