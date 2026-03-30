La Cabrera Mendoza cumple dos años y lo celebra con una parrilla libre premium

En este Domingo de Pascua , y en el marco de su segundo aniversario , La Cabrera Mendoza invita a disfrutar de un mediodía único el próximo 5 de abril a las 12:30 hs. , con una propuesta gastronómica ideal para compartir en familia y dar comienzo a un mes de celebraciones especiales.

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La experiencia propone una parrilla libre premium , con una cuidada selección de carnes muge, pollo y cerdo, acompañadas de empanadas, achuras, guarniciones y postre . Una ocasión ideal para compartir la tradición del asado argentino con el sello distintivo de la marca.

Concebido como un verdadero plan para todas las edades , el evento incluirá además un espacio especialmente dedicado a los más chicos, con juegos, kermesse y una divertida búsqueda de huevos de chocolate , sumando así un espíritu festivo y familiar a la celebración.

De esta manera, La Cabrera Mendoza propone un domingo distinto : una edición especial de Pascuas que, a la vez, da inicio a los festejos por sus dos años en la provincia .

La entrada general tiene un valor de $70.000 por persona (bebidas no incluidas). Los menores de hasta 3 años no abonan , mientras que los niños de 4 a 11 años cuentan con un 50% de descuento .

Reservas: +54 9 2614 16-5835 / [email protected]

Sobre La Cabrera Mendoza

El restaurante integra la reconocida cadena de parrillas argentinas La Cabrera, creada por Gastón Riveira, con presencia internacional. En Mendoza, la franquicia está a cargo de Grupo Huentala, liderado por Julio Camsen, y abrió sus puertas el 4 de abril de 2024 dentro de Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Dirección: Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza

Grupo Huentala continúa apoyando la cultura

Grupo Huentala renueva su compromiso con la cultura a través de una agenda que combina literatura, arte y comunidad.

Literatura

Por segundo año consecutivo, el grupo acompaña el ciclo “Autores por los Caminos del Vino”, que convoca a reconocidos autores en una charla amena y distendida, culminando con una degustación de vinos.

Esta iniciativa tiene lugar en distintas bodegas mendocinas y es organizada por Gustavo Flores Bazán y Jimena Silvestri, con la participación de Andrés Gabrielli como moderador.

En la primera edición 2026, el grupo recibió en Sheraton Mendoza Hotel y en el restaurante La Cabrera a Jonatan Loidi, CEO de GrupoSet Latam, autor y conferencista internacional, quien brindó una charla en la Bodega Lamadrid.

El año pasado, pasaron por los espacios de Grupo Huentala personalidades como Ludovica Squirru, Darío Sztajnszrajber, Hugo Alconada Mon y Claudio Zuchovicki.

Artes plásticas

Hasta el 6 de abril continúa abierta la exposición “Astucia” del artista Gabriel Altamirano, en el lobby del Sheraton Mendoza Hotel. Puede visitarse todos los días, de 9 a 19 h, en Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza.

Asimismo, se encuentra exhibida la muestra de José Ianardi, “Mendoza en Paisajes”, en Huentala Hotel (Primitivo de la Reta 1007). Puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19:30 h, hasta el 12 de abril.

Comunidad

Grupo Huentala dijo presente el viernes 27 de marzo en el Networking Day de Mujeres organizado por la Revista Punto a Punto. El encuentro, realizado en el Club House de Mendoza Norte, fue un espacio de conexión y generación de relaciones de valor entre mujeres empresarias y profesionales de Mendoza y otras ciudades.

Además de participar en las instancias de networking, Huentala Wines estuvo presente en la degustación con una selección de sus etiquetas, acompañando la experiencia y reflejando el estilo de la bodega.

Sobre Grupo Huentala

Grupo Huentala es un grupo empresario mendocino comprometido con la creación de experiencias únicas e inolvidables. Inspirado en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en distintos sectores:

Financiero y fintech: Chimpay y Ohana

Chimpay y Ohana Industria vitivinícola: Huentala Wines

Huentala Wines Gastronomía: Rastro By Huentala Wines, La Cabrera, La Tavolata, Acequias Restaurant, Devas Bar y Jacarandá Garden Bar

Rastro By Huentala Wines, La Cabrera, La Tavolata, Acequias Restaurant, Devas Bar y Jacarandá Garden Bar Hospitalidad y entretenimiento: Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton

Los tres hoteles se ubican en el KM 0 de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, conformando un distrito de arte, vino y gastronomía, además de constituir el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.

Por otro lado, el grupo mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones como Hoteles Más Verdes —promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT)— y el Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola de Bodegas de Argentina, entre otras iniciativas.

Más información

Web: www.grupohuentala.com.ar