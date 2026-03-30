Chequeos después de los 40: El valor de anticiparse para asegurar el bienestar

Llegar a la cuarta década es, para muchos mendocinos, una etapa de plenitud, proyectos y madurez. Sin embargo, es también el momento en que el cuerpo empieza a pedir una atención distinta. A menudo nos enfocamos en las exigencias del día a día y olvidamos que el motor de todo lo que hacemos es nuestra salud. Por eso, el Hospital Español de Mendoza destaca que la prevención no es solo un trámite médico, sino la mejor estrategia para asegurar la calidad de vida a largo plazo.

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Muchas de las patologías más frecuentes hoy en día tienen la particularidad de desarrollarse de forma "invisible" durante años, sin presentar señales de alerta claras para el paciente. Esta naturaleza silenciosa convierte a la prevención en la herramienta más valiosa para el bienestar, ya que detectar a tiempo una anomalía puede evitar complicaciones graves que, de otro modo, afectarían drásticamente la calidad de vida.

En muchos casos, el primer indicio real de una irregularidad orgánica aparece en un análisis de sangre mucho antes de que se perciba cualquier malestar físico. Por ello, entender que la salud no conoce de horarios y mantener una rutina de controles programados permite intervenir cuando los tratamientos son más efectivos y menos invasivos.

Para que un control sume un valor real al cuidado preventivo, es fundamental comprender qué indicadores buscar en esta etapa de la vida:

Prevención cardiovascular: El Dr. Nicolás Repetto (jefe del Servicio de Cardiología) señala que el perfil lipídico permite evaluar niveles de colesterol y triglicéridos, factores que suelen avanzar silenciosamente hacia eventos críticos.

Control metabólico: La medición de la glucemia es la llave para detectar precozmente la diabetes o estados de prediabetes, permitiendo ajustes antes de que existan daños permanentes.

Salud hepática: El Dr. José Masso (Hepatología Hospital Español) destaca que el hepatograma es esencial para evaluar el funcionamiento del hígado e identificar inflamaciones de forma temprana.

Rigor y certificación internacional

La efectividad de este seguimiento depende directamente de la precisión de cada resultado. El Laboratorio del Hospital Español cuenta con procesos certificados bajo estándares internacionales, lo que representa una garantía de excelencia y seguridad diagnóstica.

Horarios

Lunes a viernes 7 a 9:30 h - Sábados 7 a 9 h

Bajo la dirección de profesionales bioquímicos de prestigio, la institución procesa más de 100.000 prácticas mensuales. Su capacidad operativa ininterrumpida las 24 horas, los 365 días del año, permite responder tanto a urgencias como a necesidades ambulatorias, resolviendo desde estudios de rutina hasta alta complejidad en áreas como endocrinología, serología y marcadores tumorales.

Acceso estratégico y cercanía

Para priorizar la comodidad del paciente, el hospital ha optimizado su infraestructura con un acceso estratégico e independiente por Av. San Martín 965, Godoy Cruz. Esta mejora permite que tanto socios como pacientes de prepagas y obras sociales accedan directamente al laboratorio sin transitar por las áreas internas, brindando agilidad en un entorno seguro. Se puede asistir en forma espontánea, los 365 días del año.

Además de su sede central, la red de atención se extiende a través de los centros médicos ambulatorios ubicados en calle Viamonte 4737, Chacras de Coria y en complejo La Bajada, Urquiza 327 - Villanueva, Guaymallén, facilitando el acceso a la salud en toda la comunidad.

En salud, escuchar el silencio del cuerpo a través de la ciencia sigue siendo la mejor inversión para el futuro.