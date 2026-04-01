1 de abril de 2026 - 00:00

ROXBAND llega al Teatro Mendoza con una versión inédita de los hits de Roxette

ROXBAND se presenta el sábado 4 de abril en el Teatro Mendoza con un show especial que rinde homenaje a los grandes éxitos de Roxette, recorriendo las canciones que marcaron los años 90. Las canciones de ROXETTE como nunca las escuchaste!

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Por Redacción

El sábado 4 de abril a las 21:30 hs, ROXBAND se presentará en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad de Mendoza) con su nuevo espectáculo “Las canciones de ROXETTE como nunca lo escuchaste”, un homenaje a los grandes éxitos de Roxette que propone un formato renovado con arreglos de cuerdas, violín y chello, una potente puesta en escena y versiones reinterpretadas que recorren los clásicos de los años 80 y 90; las entradas ya se encuentran disponibles en https://losandes2.mitiendanube.com/productos/2x1-roxband-vmlwl/

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Un espectáculo con una potente puesta en escena, pensada para emocionar y sorprender desde el primer acorde. Esta vez, ROXBAND se anima a ir un paso más allá: un formato diferente, momentos inesperados y una sonoridad que transforma cada canción en una experiencia única.

Clásicos inolvidables reinterpretados como nunca antes, con una profundidad y una fuerza que prometen un show imperdible.

INFO SHOW

El sábado 4 de abril, la banda Roxband presentará su nuevo espectáculo, “Las canciones de ROXETTE como nunca lo escuchaste”, con arreglos de cuerdas, violín y chello, en el Teatro Mendoza de la ciudad de Mendoza.

ROXBAND

Nuestro objetivo principal a través de este show es transmitir toda la esencia y energía de Roxette, brindando al espectador una experiencia única de pleno disfrute.

Soledad Sosa en la voz de Marie Fredriksson, y Maxi Guillén como Per Gessle, acompañados por una banda conformada por músicos profesionales, recrean los mayores éxitos de Roxette. En este espectáculo interpretan tanto versiones originales como versiones en vivo correspondientes a Live in Zürich 1991, Sydney 1991, Barcelona 2001 y Live Travelling the World 2013.

A través de una propuesta diferente, llena de magia, con una gran puesta en escena y algunas sorpresas en el escenario, el espectáculo promete un viaje imaginario hacia las décadas de los 80 y 90 para revivir lo mejor de Roxette.

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