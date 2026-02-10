Bombones frutales caseros y saludables : ideales para San Valentín

En los últimos días una nueva tendencia culinaria ha estado circulando en redes sociales: bombones bajos en azúcar. Las recetas caseras se han popularizado en las plataformas digitales entre las personas que buscan alternativas más sanas para regalar o comer en casa abriendo paso a un amplio recetario nutritivo digital.
Los bombones suelen contener cantidades muy altas de azúcar, a menudo ésta representa entre el 70% y 80% de su composición general, lo que equivale aproximadamente a entre 10 y 14 cucharadas por cada 100 gramos de producto, excediendo las recomendaciones diarias establecidas por organismos de salud.
La receta fue compartida por la chef Renata Ricardi en su cuenta oficial de TikTok @babychefmx, donde cuenta con más de medio millón de seguidores. Su contenido se basa en recetas fáciles y tips de cocina nutritiva.
BOMBONES DE PERA SIN AZÚCAR No podrás creer que con solo estos ingredientes puedes hacer este postre delicioso! Hoy celebra el Día Mundial de la Pera con esta receta Ingredientes: •500g de Peras USA •100ml de agua •Una rajita de canela •28g de grenetina Te animas a prepararla!? #recetasparaniños#recetassaludables#postresinazucar
Para realizar esta receta, debes elegir la fruta de tu preferencia, pueden ser peras, manzanas o incluso fresas; escoge el sabor que más te guste. Una vez que las tengas, quítales la cáscara y córtalas en pequeños cuadritos.
En un reciente hondo mézclalos con el jugo de limón para que no se oxiden mientras realizas el proceso.
Después, pasa los trocitos de fruta a un sartén con un chorrito de agua y una barra entera de canela; déjalas cocinar por cinco minutos a fuego medio para que la fruta se suavice y la canela suelte todo su aroma.
Cuando estén listos, retira la canela y licua la fruta aún caliente junto con la gelatina en polvo y una cucharadita de miel, en el caso de que hayas decidido usarla.
Después de licuar los ingredientes anteriores, bate la mezcla con una batidora eléctrica o manual hasta que quede con una textura suave y esponjosa con picos firmes. Este paso tarda aproximadamente de 10 a 15 minutos.
Para terminar el postre, vierte la mezcla en un molde plano cubierto con papel encerado y alísalo por encima.
Finalmente, lleva el recipiente al refrigerador y sácalo cuando la consistencia sea firme.