Bombones frutales caseros y saludables : ideales para San Valentín

Los bombones bajos en azúcar han sido tendencia en el último tiempo y con la proximidad del Día de los Enamorados, se reflotó su receta.

Esta receta frutal es una gran opción para cuidar la salud y comer rico.

En los últimos días una nueva tendencia culinaria ha estado circulando en redes sociales: bombones bajos en azúcar. Las recetas caseras se han popularizado en las plataformas digitales entre las personas que buscan alternativas más sanas para regalar o comer en casa abriendo paso a un amplio recetario nutritivo digital.

Los bombones suelen contener cantidades muy altas de azúcar, a menudo ésta representa entre el 70% y 80% de su composición general, lo que equivale aproximadamente a entre 10 y 14 cucharadas por cada 100 gramos de producto, excediendo las recomendaciones diarias establecidas por organismos de salud.

Receta Esta receta frutal es una gran opción para cuidar la salud y comer rico. web No obstante, en la actualidad existen diversas alternativas para este tipo de golosinas procesados, apostando por ingredientes más sanos que reemplacen el uso de azúcar tradicional procesada y los edulcorantes por la fructosa natural presente en las frutas, la cual proporciona energía de manera más rápida y aporta fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes.

La receta fue compartida por la chef Renata Ricardi en su cuenta oficial de TikTok @babychefmx, donde cuenta con más de medio millón de seguidores. Su contenido se basa en recetas fáciles y tips de cocina nutritiva.