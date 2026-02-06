6 de febrero de 2026 - 11:29

Barritas de cereal proteicas: no hace falta usar el horno y son muy saludables

Esta preparación es ideal para el desayuno, media mañana o para después de entrenar.

Esta receta de barritas de cereal se adapta a todo momento del día.

Esta receta de barritas de cereal se adapta a todo momento del día.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

Este postre de chocolate es una versión rápida para disfrutar en familia.

Torta de chocolate con gelatina: sin horno, muy barata y con un sabor único

Por Alejo Zanabria
sin azucar y rendidora: como hacer una torta invisible de manzana para el mate

Sin azúcar y rendidora: cómo hacer una torta invisible de manzana para el mate

Por Daniela Leiva
Recetas
Esta receta de barritas de cereal se adapta a todo momento del día.

Esta receta de barritas de cereal se adapta a todo momento del día.

Ingredientes

  • 1 taza de avena instantánea en hojuelas.
  • 1/2 taza de frutos secos.
  • 1/2 taza de quinoa inflada.
  • 3 cucharadas soperas de mix de semillas.
  • 10 dátiles picados.
  • 2 barritas trituradas de chocolate al 70 %.
  • 1 cucharada sopera de miel.
  • 2 claras de huevo.
  • Un chorrito de esencia de vainilla.
    Recetas
    Esta receta de barritas de cereal se adapta a todo momento del día.

    Esta receta de barritas de cereal se adapta a todo momento del día.

Paso a paso para hacer las barritas de cereal

  1. En un recipiente o en un bol, añadir avena instantánea, frutos secos, quinoa, semillas, dátiles, cacao al 70 %, claras de huevo, miel y esencia de vainilla.
  2. Mezclar los ingredientes de estas barritas de cereal y trasladamos todo a un flip o una sartén
  3. Con la ayuda de una cuchara, mover todo para que quede distribuido uniformemente.
  4. Marcar las líneas de las formas que tendrán las barritas de cereal caseras.
  5. Cocinar a fuego corona por alrededor de 10 minutos.
  6. En el caso de que quieras realizarla en el horno, podés colocarla en una placa enmantecada y cocinarlas a una temperatura de 180 grados por 10 a 15 minutos.
  7. Esperar a que se enfríen y disfrutar.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si tenes cassettes viejos guardados, tenes un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto util

Si tenés cassettes viejos guardados, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto útil

Por Daniela Leiva
Manualidades prácticas: un truco textil para el hogar que ordena la cocina y ahorra espacio.

Hacelo vos mismo: el organizador vertical con retazos de tela que libera espacio en la cocina

Por Ignacio Alvarado
Reciclaje práctico: tapitas plásticas con trucos simples que ordenan y resuelven en casa.

Por qué conviene guardar las tapitas plásticas de las botellas: 3 usos reales para reutilizarlas en casa

Por Ignacio Alvarado
Calor, insectos y equilibrio natural explican la aparición de lagartijas en casa.

Por qué aparecen lagartijas en patios y balcones durante el verano y qué significan

Por Ignacio Alvarado