8 de febrero de 2026 - 10:41

Un ave que se creía extinta reapareció tras 40 años brindando un espectáculo único

Durante décadas no hubo registros oficiales, pero la aparición del ave reavivó el interés científico y generó un espectáculo único entre las personas de la zona.

La reaparición del ave generó interrogantes sobre la migración, el clima y conservación.

Foto:

WEB
Por Redacción

Durante más de cuatro décadas, su presencia fue solo un recuerdo en registros antiguos. Sin embargo, a mediados de enero, una serie de imágenes captadas volvió a poner en escena a un ave que no se observaba en ese país desde 1987, generando sorpresa y entusiasmo entre especialistas y habitantes.

El descubrimiento no ocurrió en una reserva, sino en un barrio urbano donde vecinos y observadores luego se reunieron tras difundirse la noticia. La reaparición despertó admiración en los locales, pero también abrió interrogantes sobre la migración, cambios ambientales y conservación de especies.

ave extinta
La reaparición del ave generó interrogantes sobre la migración, el clima y conservación.

El descubrimiento que rompió un silencio de más de 40 años

La aparición de la abubilla euroasiática se registró en el barrio de Tanjong Katong, en Singapur, donde las cámaras lograron documentar al ave luego de más de cuatro décadas sin registros oficiales. Según datos históricos, la última observación confirmada en el país había ocurrido en 1987.

  • El fotógrafo de vida silvestre Andy Chew, con más de diez años de experiencia documentando aves, fue uno de los primeros en reconocerla.
  • Mientras recorría la zona en bicicleta, la detectó posada en un árbol cercano a un templo sij. Su identificación fue inmediata gracias a rasgos inconfundibles como el pico largo y curvado, las alas con franjas similares a un patrón de cebra y su distintiva cabeza anaranjada.
  • Durante varios días, la abubilla permaneció en el área, incluso posándose en un árbol de mango dentro del patio de una vivienda familiar.

Este gesto permitió que los residentes y observadores de aves pudieran registrar su comportamiento y obtener numerosas fotografías, algo poco frecuente para una especie considerada extremadamente rara en ese territorio.

Por qué este regreso tiene un valor científico importante

Más allá del impacto visual, los expertos explican que avistamientos como este aportan información clave.

La abubilla euroasiática habita regiones de Europa, África y Asia, y es conocida por su vuelo ondulante, similar al de una mariposa, además de su alimentación basada en insectos.

  • Organizaciones como la Sociedad Audubon destacan que los registros obtenidos ayudan a rastrear especies poco comunes, evaluar la salud de las poblaciones y confirmar si los esfuerzos de restauración del hábitat están funcionando.
  • Estos datos también sirven para diseñar estrategias de conservación, como ocurrió con especies raras en Australia.
  • Según BirdLife International, las aves migratorias suelen desviarse de sus rutas habituales debido a cambios climáticos o condiciones ambientales.

En todo ese contexto, estos avistamientos excepcionales pueden revelar transformaciones más amplias en los ecosistemas globales. Como explicó BirdLife Asia, las aves no reconocen fronteras nacionales, y su aparición en nuevos territorios puede ser solo cuestión de tiempo.

La reaparición de la abubilla euroasiática en Singapur no fue solo un espectáculo visual, sino una señal relevante para la ciencia, luego de 40 años sin registros.

