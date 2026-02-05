Oculta bajo tierra durante 4.000 años: descubren una ciudad fortificada con casas, plazas y calles como las actuales

Un descubrimiento arqueológico excepcional salió a la luz en el oasis de Khaybar , en Arabia Saudita : una ciudad fortificada de hace 4.000 años , enterrada bajo la arena, con casas agrupadas, plazas y calles estrechas que recuerdan a los pueblos actuales. El hallazgo cambia lo que se sabía sobre la urbanización temprana en la Península Arábiga .

Las personas que olvidan los nombres de otras en una charla poseen 5 rasgos destacados, según la psicología

Si tenés cintas VHS viejas, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta maravillosa idea

En pleno desierto, el oasis de Khaybar conservó durante milenios las huellas de una comunidad compleja y organizada.

Lejos de ser un simple asentamiento aislado, los arqueólogos confirmaron que allí existió una auténtica ciudad de la Edad de Bronce , construida entre 2400 y 2000 a. C.

El descubrimiento demuestra que, mucho antes de lo que se creía, las poblaciones locales abandonaron progresivamente el nomadismo y desarrollaron una vida urbana estable, con planificación, jerarquías sociales y espacios diferenciados.

La ciudad fue identificada como al-Natah , un asentamiento fortificado cuyo estudio fue liderado por el arqueólogo francés Guillaume Charloux , en el marco del Proyecto Arqueológico Khaybar Longue Durée.

Los resultados fueron publicados en la revista científica PLOS One y generaron un fuerte impacto en la comunidad académica.

Uno de los elementos más llamativos es su muralla de 14,5 kilómetros de extensión, detectada inicialmente a comienzos de 2024.

Las investigaciones posteriores confirmaron que estas fortificaciones no estaban aisladas, sino que protegían un núcleo urbano densamente organizado.

Cómo era la ciudad y cómo se vivía allí

Las excavaciones permitieron reconstruir la estructura interna de al-Natah. La ciudad estaba dividida en sectores bien definidos:

Zona residencial , con viviendas agrupadas en bloques

Área central , posiblemente destinada a la toma de decisiones

Necrópolis, destinada a prácticas funerarias

Las casas seguían un plano estándar, estaban construidas una junto a la otra y conectadas por calles angostas, un diseño sorprendentemente similar al de muchos pueblos tradicionales actuales.

Este patrón urbano indica planificación previa, coordinación colectiva y una autoridad central capaz de organizar el espacio.

image Al-Natah, un descubrimiento fortificado

Un abandono que aún plantea preguntas

Los investigadores estiman que al-Natah estuvo habitada durante varios siglos, al menos hasta 1500–1300 a. C., momento en el que fue abandonada por razones aún desconocidas.

No se descarta que factores climáticos, cambios en las rutas comerciales o conflictos hayan influido en su desaparición.

image

Este misterio convierte al sitio en una fuente clave para futuras investigaciones, ya que puede aportar información decisiva sobre crisis sociales y transformaciones históricas en la región.

Por qué este hallazgo cambia la historia

Hasta ahora, se creía que la Arabia antigua estaba dominada casi exclusivamente por poblaciones nómadas.

El descubrimiento de al-Natah demuestra que existieron ciudades fortificadas complejas miles de años antes de la expansión de los grandes reinos conocidos.