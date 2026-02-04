Sin azúcar y rendidora: cómo hacer una torta invisible de manzana para el mate

Con pocos ingredientes podrás lograr un postre liviano, húmedo y naturalmente dulce, sin azúcar añadida, ideal para quienes buscan opciones más saludables.

Hay días en los que dan ganas de algo dulce, casero y reconfortante, pero sin caer en excesos. Algo que acompañe el mate o el café de la tarde y que no deje esa sensación pesada después del primer bocado. Para esos momentos existe el famoso bizcocho invisible de manzana.

Esta receta que se volvió tendencia por una razón muy simple: la fruta es la verdadera protagonista y la masa apenas aparece para unir todo. Se llama “invisible” porque, a diferencia de las tortas tradicionales, acá casi no hay bizcochuelo.

Lo que manda son las láminas finitas de manzana, que se cocinan suavemente y quedan tiernas, jugosas y llenas de sabor. El resultado es un postre liviano, húmedo y naturalmente dulce, sin azúcar añadida, ideal para quienes buscan opciones más saludables sin resignar gusto.

Además, es una receta práctica, con ingredientes fáciles de conseguir en cualquier supermercado argentino. No necesitás batidora profesional ni técnicas raras. Un bowl, un batidor de mano, un buen cuchillo y listo. Es perfecta para aprovechar manzanas que ya tenés en casa y resolver un antojo dulce de manera simple.

torta Ingredientes para la torta de manzana (Para molde de budín de 20 x 10 cm)

3 manzanas medianas

50 g de harina de avena (podés procesar avena arrollada común)

80 ml de leche común o bebida vegetal

2 huevos

30 g de eritritol (u otro endulzante apto para cocción)

15 g de aceite de oliva suave o aceite neutro

6 g de polvo para hornear

1 cucharadita de extracto de vainilla natural El paso a paso para hacer el bizcocho de manzana, sin azúcar Precalentá el horno a 180 °C, con calor arriba y abajo. Pelá las manzanas, retirales el corazón y cortalas en láminas bien finitas. Reservá. En un bol, batí los huevos junto con el eritritol hasta que la mezcla se vea más clara y espumosa. Agregá de a poco el aceite, la leche y la vainilla, sin dejar de mezclar. Incorporá la harina de avena y el polvo para hornear. Mezclá hasta lograr una preparación homogénea, sin grumos. Sumá las láminas de manzana a la masa y mezclá con cuidado para que queden bien impregnadas. Volcá todo en un molde forrado con papel manteca y emparejá la superficie. Llevá al horno durante aproximadamente 30 minutos, hasta que esté dorado y bien cocido. Retirá, dejá entibiar y desmoldá con cuidado. Tip útil: si notás que se dora demasiado rápido por arriba, cubrilo apenas con papel aluminio durante los últimos minutos de cocción.