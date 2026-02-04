4 de febrero de 2026 - 15:56

Sin azúcar y rendidora: cómo hacer una torta invisible de manzana para el mate

Con pocos ingredientes podrás lograr un postre liviano, húmedo y naturalmente dulce, sin azúcar añadida, ideal para quienes buscan opciones más saludables.

torta invisible de manzana
Por Daniela Leiva

Hay días en los que dan ganas de algo dulce, casero y reconfortante, pero sin caer en excesos. Algo que acompañe el mate o el café de la tarde y que no deje esa sensación pesada después del primer bocado. Para esos momentos existe el famoso bizcocho invisible de manzana.

Leé además

Este postre de chocolate es una versión rápida para disfrutar en familia.

Torta de chocolate con gelatina: sin horno, muy barata y con un sabor único

Por Alejo Zanabria
fresca, sin horno y con ingredientes simples: como hacer una deliciosa torta amor reversionada

Fresca, sin horno y con ingredientes simples: cómo hacer una deliciosa "torta amor" reversionada

Por Daniela Leiva

Esta receta que se volvió tendencia por una razón muy simple: la fruta es la verdadera protagonista y la masa apenas aparece para unir todo. Se llama “invisible” porque, a diferencia de las tortas tradicionales, acá casi no hay bizcochuelo.

Lo que manda son las láminas finitas de manzana, que se cocinan suavemente y quedan tiernas, jugosas y llenas de sabor. El resultado es un postre liviano, húmedo y naturalmente dulce, sin azúcar añadida, ideal para quienes buscan opciones más saludables sin resignar gusto.

Además, es una receta práctica, con ingredientes fáciles de conseguir en cualquier supermercado argentino. No necesitás batidora profesional ni técnicas raras. Un bowl, un batidor de mano, un buen cuchillo y listo. Es perfecta para aprovechar manzanas que ya tenés en casa y resolver un antojo dulce de manera simple.

torta

Ingredientes para la torta de manzana

(Para molde de budín de 20 x 10 cm)

  • 3 manzanas medianas
  • 50 g de harina de avena (podés procesar avena arrollada común)
  • 80 ml de leche común o bebida vegetal
  • 2 huevos
  • 30 g de eritritol (u otro endulzante apto para cocción)
  • 15 g de aceite de oliva suave o aceite neutro
  • 6 g de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla natural

El paso a paso para hacer el bizcocho de manzana, sin azúcar

  1. Precalentá el horno a 180 °C, con calor arriba y abajo.
  2. Pelá las manzanas, retirales el corazón y cortalas en láminas bien finitas. Reservá.
  3. En un bol, batí los huevos junto con el eritritol hasta que la mezcla se vea más clara y espumosa.
  4. Agregá de a poco el aceite, la leche y la vainilla, sin dejar de mezclar.
  5. Incorporá la harina de avena y el polvo para hornear. Mezclá hasta lograr una preparación homogénea, sin grumos.
  6. Sumá las láminas de manzana a la masa y mezclá con cuidado para que queden bien impregnadas.
  7. Volcá todo en un molde forrado con papel manteca y emparejá la superficie.
  8. Llevá al horno durante aproximadamente 30 minutos, hasta que esté dorado y bien cocido.
  9. Retirá, dejá entibiar y desmoldá con cuidado.
  10. Tip útil: si notás que se dora demasiado rápido por arriba, cubrilo apenas con papel aluminio durante los últimos minutos de cocción.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta es una de las recetas ideales para fortalecer el físico.

Cómo preparar un licuado de proteína con manzana y canela para ganar masa muscular

Por Alejo Zanabria
Un pequeño error de conservación en la heladera afecta la alimentación diaria del hogar.

El error silencioso al guardar frutas en la heladera que acelera su descomposición

Por Ignacio Alvarado
Cuando las manchas forman una costra amarillenta, el bicarbonato de sodio resulta una opción efectiva.

No los tires, son un tesoro: por qué reciclar el bicarbonato y el papel film puede ser clave para tus ventanas

Por Redacción
si tenes un mouse viejo o sin uso, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto util

Si tenés un mouse "viejo" o sin uso, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto útil

Por Daniela Leiva