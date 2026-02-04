4 de febrero de 2026 - 10:46

Scones de queso para la mediatarde: se hacen con pocos ingredientes y en menos de 30 minutos

Esta preparación es ideal para cuando tenés ganas de comer algo salado y delicioso, y contás con poco tiempo para la preparación.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Con la receta que detallaremos a continuación te saldrán scones con un tamaño generoso, pero como siempre podrás adaptar las cantidades en relación a cuántos scones querés que te salgan.

Animate a probar cómo te salen y combinalos con la infusión que más te guste, ya sea dulce o amarga, en el caso del mate o del café, pero también puede ser fría o caliente. Como en cada receta, prestá atención en la preparación para lograr la mejor versión de tus scones de queso, con los que podrás sorprender a quien vos más quieras.

Ingredientes

  • 60 g manteca.
  • 200 g harina 0000 + 1 cdita polvo para hornear.
  • 1/2 cdita de sal.
  • 150 g queso rallado (mezcla de reggianito y pategrás).
  • 1 huevo.
  • 1 chorro de leche.
El paso a paso para los más deliciosos scones de queso

  1. Con los dedos formar un arenado uniendo harina, polvo para hornear, sal y manteca fría. Es importante tener en cuenta que tienen que quedar pedazos de manteca tipo tropezones para ayudar a que se separen las capas y sean tiernos.
  2. Sumar el queso, luego el huevo y el chorrito de leche.
  3. Formar una masa sin amasar.
  4. Doblar la masa en si misma dos o tres veces.
  5. Darle la forma deseada a la masa y cortar los scones.
  6. Pincelar con huevo batido y terminar con queso rallado.
  7. Llevar los scones al horno precalentado a 200 grados por aproximadamente 15 minutos o hasta que estén dorados.
  8. Dejarlos enfriar y ya están listos para disfrutarlos.
