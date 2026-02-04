Scones de queso para la mediatarde: se hacen con pocos ingredientes y en menos de 30 minutos

Esta preparación es ideal para cuando tenés ganas de comer algo salado y delicioso, y contás con poco tiempo para la preparación.

Los scones de queso son un opción ideal para cualquier ocasión en la que tengas antojo de comer algo salado. Es que en poco tiempo tendrás lista esta receta que queda perfecto en una picada, pero perfectamente pueden ser parte de una merienda o cena.

Con la receta que detallaremos a continuación te saldrán scones con un tamaño generoso, pero como siempre podrás adaptar las cantidades en relación a cuántos scones querés que te salgan.

Animate a probar cómo te salen y combinalos con la infusión que más te guste, ya sea dulce o amarga, en el caso del mate o del café, pero también puede ser fría o caliente. Como en cada receta, prestá atención en la preparación para lograr la mejor versión de tus scones de queso, con los que podrás sorprender a quien vos más quieras.

Ingredientes 60 g manteca.

200 g harina 0000 + 1 cdita polvo para hornear.

+ 1 cdita 1/2 cdita de sal .

. 150 g queso rallado (mezcla de reggianito y pategrás).

(mezcla de reggianito y pategrás). 1 huevo.

1 chorro de leche.

El paso a paso para los más deliciosos scones de queso

Con los dedos formar un arenado uniendo harina, polvo para hornear, sal y manteca fría. Es importante tener en cuenta que tienen que quedar pedazos de manteca tipo tropezones para ayudar a que se separen las capas y sean tiernos. Sumar el queso, luego el huevo y el chorrito de leche. Formar una masa sin amasar. Doblar la masa en si misma dos o tres veces. Darle la forma deseada a la masa y cortar los scones. Pincelar con huevo batido y terminar con queso rallado. Llevar los scones al horno precalentado a 200 grados por aproximadamente 15 minutos o hasta que estén dorados. Dejarlos enfriar y ya están listos para disfrutarlos.