28 de enero de 2026 - 11:46

Cómo preparar un licuado de proteína con manzana y canela para ganar masa muscular

Esta bebida que se hace de una forma sencilla y es efectiva para potenciar tus entrenamientos y favorecer el crecimiento muscular.

Esta es una de las recetas ideales para fortalecer el físico.

Esta es una de las recetas ideales para fortalecer el físico.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Ganar masa muscular no es solo cuestión de levantar pesas. La nutrición adecuada es tan importante como el entrenamiento, y en ese sentido, los batidos o licuados de proteínas son aliados clave. No solo ayudan a cubrir los requerimientos diarios de proteínas, sino que también permiten sumar calorías de calidad y nutrientes esenciales.

Leé además

fresco, cremoso y rendidor: como hacer un postre de limon con leche condensada

Fresco, cremoso y rendidor: cómo hacer un postre de limón con leche condensada

Por Andrés Aguilera
nuggets caseros al horno: como lograr una textura perfecta con un truco muy simple

Nuggets caseros al horno: cómo lograr una textura perfecta con un truco muy simple

Por Andrés Aguilera
Recetas
Esta es una de las recetas ideales para fortalecer el físico.

Esta es una de las recetas ideales para fortalecer el físico.

No es necesario ser fisicoculturista para beneficiarse con un licuado de proteína: cualquier persona activa que quiera fortalecer su musculatura puede incorporarlo. Eso sí, si tenés enfermedades metabólicas, problemas renales o seguís una dieta especial, siempre es recomendable consultar con un nutricionista matriculado.

Este licuado puede tomarse después del entrenamiento, especialmente si se busca recuperación y crecimiento muscular. También es una opción válida como desayuno o merienda si se lo complementa con algún otro alimento sólido. En ningún caso reemplaza una comida completa, pero sí puede funcionar como un suplemento útil y natural.

Ingredientes

  • 1 manzana.
  • 1 taza de leche entera.
  • 1 medida de proteína en polvo.
  • Media cucharadita de canela en polvo.
  • 1 cucharadita de miel o dátiles para endulzar (opcional).
  • 4 o 5 cubos de hielo (opcional).
  • 1 cucharada de avena (opcional, para más fibra y energía).
    Recetas
    Esta es una de las recetas ideales para fortalecer el físico.

    Esta es una de las recetas ideales para fortalecer el físico.

El paso a paso para preparar esta bebida

  1. Lavá bien la manzana y cortala en cubos, sin quitarle la cáscara.
  2. En una licuadora, colocá todos los ingredientes: leche, proteína, manzana, canela, miel (o dátiles), avena y hielo.
  3. Licuá durante 30 a 60 segundos hasta obtener una textura homogénea.
  4. Serví en un vaso grande y consumilo dentro de los 20 a 30 minutos posteriores al entrenamiento, que es cuando el cuerpo está más receptivo a los nutrientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jardín y jardinería cuidan plantas cítricas con riego correcto y consciente.

Tres errores comunes al regar el limonero que hacen que no dé frutos

Por Ignacio Alvarado
Descubrí las alternativas de mesa de luz que están de moda 2026.

La mesa de luz pasó de moda: el invento con contraseña que revoluciona dormitorios en 2026

Por Sofía Serelli
la proxima vez que cocines huevos revueltos agrega 1/4 de taza de esto a la sarten: siempre funciona

La próxima vez que cocines huevos revueltos agregá 1/4 de taza de esto a la sartén: siempre funciona

Por Andrés Aguilera
pagas de mas en la factura de luz sin saberlo: el error comun en casa que encarece

Pagás de más en la factura de luz sin saberlo: el error común en casa que encarece

Por Andrés Aguilera