Cómo preparar un licuado de proteína con manzana y canela para ganar masa muscular

Ganar masa muscular no es solo cuestión de levantar pesas.La nutrición adecuada es tan importante como el entrenamiento, y en ese sentido, los batidos o licuados de proteínas son aliados clave. No solo ayudan a cubrir los requerimientos diarios de proteínas, sino que también permiten sumar calorías de calidad y nutrientes esenciales.
No es necesario ser fisicoculturista para beneficiarse con un licuado de proteína: cualquier persona activa que quiera fortalecer su musculatura puede incorporarlo. Eso sí, si tenés enfermedades metabólicas, problemas renales o seguís una dieta especial, siempre es recomendable consultar con un nutricionista matriculado.
Este licuado puede tomarse después del entrenamiento, especialmente si se busca recuperación y crecimiento muscular. También es una opción válida como desayuno o merienda si se lo complementa con algún otro alimento sólido. En ningún caso reemplaza una comida completa, pero sí puede funcionar como un suplemento útil y natural.
Ingredientes
1 manzana.
1 taza de leche entera.
1 medida de proteína en polvo.
Media cucharadita de canela en polvo.
1 cucharadita de miel o dátiles para endulzar (opcional).
4 o 5 cubos de hielo (opcional).
1 cucharada de avena (opcional, para más fibra y energía).
El paso a paso para preparar esta bebida
Lavá bien la manzana y cortala en cubos, sin quitarle la cáscara.
En una licuadora, colocá todos los ingredientes: leche, proteína, manzana, canela, miel (o dátiles), avena y hielo.
Licuá durante 30 a 60 segundos hasta obtener una textura homogénea.
Serví en un vaso grande y consumilo dentro de los 20 a 30 minutos posteriores al entrenamiento, que es cuando el cuerpo está más receptivo a los nutrientes.