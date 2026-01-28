Cómo preparar un licuado de proteína con manzana y canela para ganar masa muscular

Esta bebida que se hace de una forma sencilla y es efectiva para potenciar tus entrenamientos y favorecer el crecimiento muscular.

Esta es una de las recetas ideales para fortalecer el físico.

Ganar masa muscular no es solo cuestión de levantar pesas. La nutrición adecuada es tan importante como el entrenamiento, y en ese sentido, los batidos o licuados de proteínas son aliados clave. No solo ayudan a cubrir los requerimientos diarios de proteínas, sino que también permiten sumar calorías de calidad y nutrientes esenciales.

Se trata de un licuado con ingredientes accesibles y naturales: manzana, canela y proteína es una opción potente, sabrosa y respaldada por la ciencia.

Recetas Esta es una de las recetas ideales para fortalecer el físico. web No es necesario ser fisicoculturista para beneficiarse con un licuado de proteína: cualquier persona activa que quiera fortalecer su musculatura puede incorporarlo. Eso sí, si tenés enfermedades metabólicas, problemas renales o seguís una dieta especial, siempre es recomendable consultar con un nutricionista matriculado.

Este licuado puede tomarse después del entrenamiento, especialmente si se busca recuperación y crecimiento muscular. También es una opción válida como desayuno o merienda si se lo complementa con algún otro alimento sólido. En ningún caso reemplaza una comida completa, pero sí puede funcionar como un suplemento útil y natural.

Ingredientes 1 manzana .

. 1 taza de leche entera .

. 1 medida de proteína en polvo .

. Media cucharadita de canela en polvo .

. 1 cucharadita de miel o dátiles para endulzar (opcional).

o dátiles para endulzar (opcional). 4 o 5 cubos de hielo (opcional).

(opcional). 1 cucharada de avena (opcional, para más fibra y energía). Recetas Esta es una de las recetas ideales para fortalecer el físico. web El paso a paso para preparar esta bebida Lavá bien la manzana y cortala en cubos, sin quitarle la cáscara. En una licuadora, colocá todos los ingredientes: leche, proteína, manzana, canela, miel (o dátiles), avena y hielo. Licuá durante 30 a 60 segundos hasta obtener una textura homogénea. Serví en un vaso grande y consumilo dentro de los 20 a 30 minutos posteriores al entrenamiento, que es cuando el cuerpo está más receptivo a los nutrientes.