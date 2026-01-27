Medallones de banana: un snack saludable con pocos ingredientes

Crocantes por fuera y suaves por dentro, este snack es ideal para comer algo rico sin poner en riesgo la alimentación.

Hay recetas que nos devuelven a lo simple, a lo casero, y los medallones de banana, aunque suenen exóticos o nuevos para algunos, tienen ese espíritu. Son crocantes por fuera, suaves por dentro y con el sabor irresistible del azúcar y la canela envolviendo todo.

Aunque en otros países los llamen de otra forma, esta receta fue adaptada al paladar argentino, con ingredientes accesibles, sin vueltas raras y con ese toque criollo que no falla. Es ideal para una merienda distinta, para agasajar a alguien en casa o simplemente para darse un gusto dulce sin necesidad de horno ni batidora.

Una masa suave, con levadura, que envuelve la fruta y luego se fríe hasta quedar dorada y crocante. Y como si eso no bastara, se rebozan en azúcar con canela para que cada bocado sea una explosión de sabor. Se pueden comer tibios o fríos, y aunque suenen elaborados, la receta es sencilla y se hace con cosas que seguro tenés en casa.

Ingredientes 210 gramos de harina de trigo.

1 cucharada de azúcar .

. 5 gramos de levadura seca (o 15 gr. de levadura fresca ).

(o 15 gr. de ). 1 huevo .

. 3 cucharadas de aceite (puede ser de girasol o maíz).

(puede ser de girasol o maíz). 80 ml de leche .

. ½ cucharadita de sal .

. 6 bananas maduras.

maduras. Aceite para freír

para freír 1 taza de azúcar .

‍ Preparación paso a paso: En un bol grande, mezclá la harina con el azúcar y la levadura seca. Si usás levadura fresca, disolvela antes en la leche apenas tibia. Agregá el huevo, el aceite, la leche y la sal. Mezclá todo hasta que se una y formá una masa. Si ves que está muy pegajosa, agregá un poco más de harina. Amasá durante unos 10 minutos hasta que quede suave y elástica. Tapá el bol con un repasador limpio y dejá descansar la masa en un lugar cálido durante unos 40 minutos, hasta que duplique su volumen. Una vez levada, estirá la masa con un palo de amasar sobre una superficie enharinada. No la dejes muy fina ni muy gruesa. Cortá tiras largas y angostas, como si fueran cintas. Pelá las bananas y envolvé cada una con una tira de masa, en espiral, cubriendo lo más que puedas. Una vez listas, cortalas en rodajas de unos 2 o 3 centímetros. Así vas a tener tus medallones listos para freír. Calentá una sartén profunda con abundante aceite. Cuando esté bien caliente (pero no humeante), agregá los medallones de banana y freí hasta que estén doraditos por fuera. No los amontones para que se cocinen parejo. Retirá los medallones y dejalos unos segundos sobre papel absorbente. Enseguida, mientras todavía están calientes, pasalos por una mezcla de azúcar y canela. Esto les da ese toque crocante y perfumado que los hace inolvidables.