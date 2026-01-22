Budín de zanahoria: una receta fácil, húmeda y económica para disfrutar a cualquier hora

El budín es de las recetas más fáciles de preparar y es ideal para una merienda o un momento especial del día.

Este budín es perfecto para cualquier momento del día.

El budín de zanahoria es un clásico infaltable y una opción deliciosa, esponjosa y con un aroma irresistible que inunda toda la casa mientras se hornea. Además, es una de las recetas más fáciles de hacer, económica y con ingredientes que probablemente ya tengas en tu alacena.

Este budín es ideal para la merienda, para compartir en un desayuno especial o incluso para llevar a un encuentro con amigos. Su textura húmeda y su sabor intenso a zanahoria lo convierten en un infaltable en cualquier época del año.

Recetas Este budín es perfecto para cualquier momento del día. web La combinación de la acidez de la zanahoria con la dulzura de la mezcla y la suavidad de la miga hacen que sea un éxito asegurado. Además, su versatilidad permite que se le agreguen frutos secos, chispas de chocolate o incluso un glaseado para darle un toque extra de sabor.

Ingredientes 3 huevos .

. 150 g de azúcar.

Esencia de vainilla a gusto.

a gusto. 80 ml de aceite neutro (maíz o girasol).

(maíz o girasol). 20 ml de leche vegetal (opcional, solo si la masa lo pide).

(opcional, solo si la masa lo pide). 180 g de harina leudante .

. 2 zanahorias medianas ralladas.

medianas ralladas. 50 g de nueces picadas. Recetas Este budín es perfecto para cualquier momento del día. web Paso a paso para hacer este budín de zanahoria En una taza grande, batí los huevos con el azúcar hasta que se integren bien. Agregar la esencia de vainilla y el aceite, y seguir batiendo hasta obtener una mezcla homogénea. Rallar finamente las zanahorias y sumarlas a la mezcla. Revolver suavemente para integrarlas bien. Tamizar la harina con el polvo de hornear e incorporarlos a la preparación en tandas, mezclando con movimientos envolventes. Agrega las nueces picadas y, si la masa se siente demasiado espesa, agrega un chorrito de leche vegetal para aligerarla. Verter la mezcla en un molde de 22 cm previamente aceitado o enmantecado. Llevar a horno precalentado a 180°C y hornear por aproximadamente 35 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo, salga limpio. Mientras el budín se enfría, mezcla el queso crema con el azúcar impalpable hasta obtener una crema suave. Una vez que el budín esté completamente frío, cúbrelo con el glaseado y decore con más nueces picadas si se desea.