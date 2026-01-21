El más rico budín de pan exprés, hecho en el microondas y con pocos ingredientes

Éste postre podés prepararlo con los más sencillos ingredientes que no faltan nunca en casa y sin prender el horno.

Esta receta es una de esas que se hacen en un abrir y cerrar de ojos.

Es común que nos queden sobras de pan, sobre todo luego del fin de semana. Si no sabés qué hacer con ellas, ¡no las tirés!. Hoy te contamos cómo convertirlas en uno de los postres más sencillos y deliciosos, utilizando tu microondas.

Una de las mejores cosas que tiene el budín de pan casero es que admite muchas versiones, según el gusto de la familia: ya sea aromatizando la leche con hierbas y/o especias, añadiendo trocitos de fruta (manzana, nueces, banana, banana, uvas pasas, etc.), incorporando un poco de cacao... Las opciones son tantas como tu imaginación.

Recetas Esta receta es una de esas que se hacen en un abrir y cerrar de ojos. web Tené en cuenta que, como sucede con todas las recetas para microondas, los tiempos deben ajustarse a la potencia del electrodoméstico.

Ingredientes 8 rodajas de pan lactal o 5 bollos de pan francés .

o 5 bollos de . 250 cm3 de leche .

. 5 cucharadas de azúcar .

. Cantidad de esencia de vainilla a gusto.

a gusto. 2 huevos .

. 100 gr de pasas de uva. Recetas Esta receta es una de esas que se hacen en un abrir y cerrar de ojos. web Paso a paso para hacer este postre Desmenuzar el pan y agregar la leche, dejar en remojo hasta que el pan haya absorbido prácticamente todo el líquido. Si queda muy líquido, agregar más pan. Hacer un puré con el pan y agregar los huevos y el azúcar. Mezclar todo hasta que quede uniforme. Agregar la esencia de vainilla y las pasas de uva (éstas últimas se pueden obviar si no les gustan). Mezclar nuevamente y llevar al microondas en un recipiente apto (lo ideal es un molde savarin) y tapado. Cocinar durante 10 minutos en máximo. Dejar enfriar y servir acompañado de una buena cucharada de dulce de leche.