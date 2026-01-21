El más rico budín de pan exprés, hecho en el microondas y con pocos ingredientes

Es común que nos queden sobras de pan, sobre todo luego del fin de semana. Si no sabés qué hacer con ellas, ¡no las tirés!. Hoy te contamos cómo convertirlas en uno de los postres más sencillos y deliciosos, utilizando tu microondas.
Éste postre podés prepararlo con los más sencillos ingredientes que no faltan nunca en casa y sin prender el horno.
Una de las mejores cosas que tiene el budín de pan casero es que admite muchas versiones, según el gusto de la familia: ya sea aromatizando la leche con hierbas y/o especias, añadiendo trocitos de fruta (manzana, nueces, banana, banana, uvas pasas, etc.), incorporando un poco de cacao... Las opciones son tantas como tu imaginación.
Tené en cuenta que, como sucede con todas las recetas para microondas, los tiempos deben ajustarse a la potencia del electrodoméstico.