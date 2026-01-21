21 de enero de 2026 - 11:38

El más rico budín de pan exprés, hecho en el microondas y con pocos ingredientes

Éste postre podés prepararlo con los más sencillos ingredientes que no faltan nunca en casa y sin prender el horno.

Esta receta es una de esas que se hacen en un abrir y cerrar de ojos.

Por Alejo Zanabria

Una de las mejores cosas que tiene el budín de pan casero es que admite muchas versiones, según el gusto de la familia: ya sea aromatizando la leche con hierbas y/o especias, añadiendo trocitos de fruta (manzana, nueces, banana, banana, uvas pasas, etc.), incorporando un poco de cacao... Las opciones son tantas como tu imaginación.

Ingredientes

  • 8 rodajas de pan lactal o 5 bollos de pan francés.
  • 250 cm3 de leche.
  • 5 cucharadas de azúcar.
  • Cantidad de esencia de vainilla a gusto.
  • 2 huevos.
  • 100 gr de pasas de uva.
Paso a paso para hacer este postre

  1. Desmenuzar el pan y agregar la leche, dejar en remojo hasta que el pan haya absorbido prácticamente todo el líquido. Si queda muy líquido, agregar más pan.
  2. Hacer un puré con el pan y agregar los huevos y el azúcar. Mezclar todo hasta que quede uniforme.
  3. Agregar la esencia de vainilla y las pasas de uva (éstas últimas se pueden obviar si no les gustan).
  4. Mezclar nuevamente y llevar al microondas en un recipiente apto (lo ideal es un molde savarin) y tapado.
  5. Cocinar durante 10 minutos en máximo.
  6. Dejar enfriar y servir acompañado de una buena cucharada de dulce de leche.
