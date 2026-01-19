Cheesecake de palta y limón: la receta saludable, cremosa y fácil que es furor

Olvidate del remordimiento con esta versión saludable de un clásico. Una combinación cremosa y refrescante que podés preparar rápido y sin complicaciones.

El cheesecake es un clásico de la pastelería que ha demostrado una notable capacidad de adaptación a lo largo del tiempo. Esta versión con palta y limón puede resultar inesperada a primera vista, pero poco a poco se abre camino como una alternativa fresca y atractiva dentro de la pastelería saludable.

Los orígenes del cheesecake se remontan a la antigua Grecia, donde se lo consideraba una fuente de energía fundamental para los atletas. Tras la conquista romana y su posterior expansión global, este postre evolucionó hasta convertirse en una de las recetas más versátiles del mundo.

Ingredientes para un postre saludable y diferente Esta versión no solo destaca por su sabor único, sino por lo sencillo que resulta conseguir sus componentes. Para prepararlo en casa vas a necesitar los siguientes ingredientes:

20 galletas dulces.

400 gramos de queso crema.

de 5 limones frescos.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada pequeña de fécula de maíz.

4 paltas maduras.

50 gramos de queso mascarpone.

3 huevos grandes.

El paso a paso para que te salga perfecto Para la base, triturá las galletas y mezclalas con el aceite de coco hasta obtener una textura arenosa. Distribuí la mezcla sobre una placa con papel manteca y horneala a 150 °C durante aproximadamente 12 minutos. Retirá y dejá enfriar. Para el relleno, comenzá con la reducción: colocá en una cacerola el jugo y la ralladura de dos limones, el edulcorante y la fécula de maíz. Cociná a fuego bajo, revolviendo de forma constante, hasta que la preparación espese. Procesá la pulpa de los aguacates junto con el queso mascarpone, los huevos y la reducción de limón ya fría, hasta lograr una mezcla lisa y homogénea. Volcá el relleno sobre la base de galletas ya horneada y llevá al horno durante 40 minutos. Una vez listo, dejá reposar el cheesecake al menos una hora antes de desmoldar, decorar y servir. El resultado es un postre de textura suave que permite disfrutar de algo dulce sin descuidar la salud.

