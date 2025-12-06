6 de diciembre de 2025 - 18:05

Menú veraniego: 3 opciones de comidas frescas y saludables fáciles de hacer

Un menú veraniego ideal para combatir el calor: ensalada de pasta fría, tomates rellenos y brochetas de fruta; platos simples, rápidos y saludables

Menú veraniego. Fuente: Canva

Cuando sube la temperatura, el cuerpo trabaja más para regularse y el sistema digestivo también se resiente. Por eso conviene priorizar platos livianos, con mucha agua y baja carga grasa, que no generen sensación de pesadez ni somnolencia después de comer. Las frutas, las verduras crudas y las preparaciones frías ayudan a mantener una buena hidratación y aportan vitaminas y minerales clave para atravesar los días de calor con más energía.

Además, los alimentos frescos permiten reducir el uso de horno y frituras, algo que no solo mejora el confort en la cocina sino que también cuida la salud cardiovascular. Armar un menú veraniego con ensaladas completas, frutas de estación y preparaciones frías con cereales y proteínas es una forma sencilla de comer rico, equilibrado y sin pasar horas frente a las hornallas.

Menú veraniego. Fuente: Canva
¿Por qué elegir comidas frescas en verano?

El verano invita a pensar en platos que se puedan preparar rápido y que se mantengan bien en la heladera para resolver almuerzos y cenas sin complicaciones. Ensaladas de pasta, tomates rellenos, tartas frías o bocados de fruta son aliados que combinan buena textura, sabor y un aporte interesante de nutrientes, especialmente si se suman vegetales frescos, legumbres o cereales integrales.

También es una buena época para aprovechar las frutas de estación y usarlas más allá del postre: en brochetas, ensaladas saladas con toques dulces o como parte de colaciones frescas para la pileta o la playa. La idea es armar un menú veraniego variado, que incluya colores, diferentes grupos de alimentos y preparaciones fáciles de transportar en recipientes herméticos para comer bien estés donde estés.

Menú veraniego. Fuente: Canva
Ideas de comidas ligeras y saludables para el calor

  • Ensalada de pasta fría con peras y nueces

Una opción clásica del verano es la ensalada de pasta fría, ideal para mantenernos saciados sin caer en comidas pesadas. La combinación de pasta, frutas y hojas verdes aporta frescura y textura

Ingredientes:

  • 350 g de pasta seca corta
  • 100 g de rúcula
  • 2 peras maduras
  • 50 g de nueces
  • Queso parmesano
  • Aceite, vinagre, sal y pimienta

Preparación:

Paso uno: Cocinar la pasta al dente y dejar enfriar.

Paso dos: Cortar las peras en cubos y mezclar con la rúcula.

Paso tres: Sumar las nueces y láminas de parmesano.

Paso cuatro: Unir todo con la pasta fría y aderezar con aceite, vinagre, sal y pimienta.

Una ensalada fresca, nutritiva y lista en minutos, perfecta para cualquier menú veraniego.

Menú veraniego. Fuente: Canva
  • Tomates rellenos de arroz y atún receta fácil

Los tomates rellenos de arroz y atún son un clásico veraniego que nunca falla: económicos, rendidores y muy refrescantes. Tanto en versión simple como más completa, siempre funcionan.

Ingredientes:

  • 4 tomates grandes
  • 1 taza de arroz blanco cocido
  • 1 lata de atún
  • ½ cebolla picada
  • 1 trozo de morrón
  • 1 cda de alcaparras (opcional)
  • 2 cdas de mayonesa
  • Sal y pimienta

Preparación:

Paso uno: Ahuecar los tomates y reservar parte de la pulpa.

Paso dos: Desmenuzar el atún y mezclar con cebolla, morrón, alcaparras, arroz y un poco de la pulpa picada.

Paso tres: Condimentar y unir con la mayonesa hasta lograr una mezcla firme.

Paso cuatro: Rellenar los tomates y llevar a la heladera para servir bien fríos.

Una comida rápida, fresca y perfecta para los días de mucho calor.

Menú veraniego. Fuente: Canva
  • Brochetas de fruta para un postre refrescante

Las brochetas de fruta son el postre ideal del verano: colorido, saludable y preparado en solo 5 minutos. Se pueden usar frutas de temporada como frutillas, banana, melón, mango o kiwi.

Ingredientes:

  • Frutas variadas de temporada y frescas
  • Palitos de brochette

Preparación:

Paso uno: Cortar la fruta en cubos del tamaño de un bocado.

Paso dos: Ensartar en palitos de brochette combinando colores para que queden más tentadoras.

Paso tres: Mantener en frío hasta servir.

BONUS: También podés bañarlas en yogur griego natural y llevarlas al congelador por 3 horas; como resultado vas a obtener unas paletas heladas frutales.

Además de refrescantes, aportan vitaminas y son perfectas para picar entre comidas o como cierre de un menú veraniego.

Menú veraniego. Fuente: Canva
¿Qué es bueno comer cuando hace mucho calor

La estrategia principal es sumar alimentos con alto contenido acuoso, como frutas jugosas, verduras crudas y platos fríos que aporten líquidos de forma natural. Sandía, melón, cítricos, pepino, tomate y hojas verdes son opciones ideales para combinar en ensaladas, licuados o snacks ligeros que calman la sed y brindan vitaminas antioxidantes.

Junto con esto, conviene priorizar preparaciones sencillas que no recarguen el sistema digestivo, ensaladas de pasta con vegetales, arroz frío con atún, tomates rellenos o platos únicos que integren hidratos, proteínas y fibra en una misma fuente. De esta manera se evita la sensación de llenura extrema, los bajones de energía y se favorece una digestión más cómoda, incluso en los horarios de mayor temperatura.

Para cerrar el menú, lo ideal es elegir postres livianos y refrescantes, como brochetas de fruta, ensaladas frutales o yogur con trozos de frutas de temporada. Estos dulces naturales ayudan a completar la hidratación diaria, aportan vitaminas y pueden reemplazar sin problemas a las opciones ultraprocesadas llenas de azúcar y grasas, que en los días de calor suelen resultar mucho más pesadas.

