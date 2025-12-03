1 cucharada de almidón de maíz (para rebozar las frutas y evitar que se vayan al fondo)

Cómo hacer budín de frutas sin gluten una receta ideal para disfrutar en Navidad (1)

Batí los huevos con el azúcar durante uno o dos minutos, hasta que la mezcla se vuelva clara y espumosa. Este aire ayuda a que el budín sin gluten quede más liviano.

Agregá el aceite en forma de hilo sin dejar de revolver para integrar bien las grasas y lograr una masa suave.

Incorporá la leche, la vainilla y la ralladura, mezclando sólo hasta unir para no perder la aireación inicial.

Tamizá la premezcla con el polvo para hornear y agregala a la preparación en dos tandas, con movimientos envolventes, para que el budín quede esponjoso.

Mezclá las frutas con almidón de maíz y sumalas a la masa. Este truco hace que queden repartidas de forma pareja y no se hundan durante el horneado.

Volcá la preparación en un molde enmantecado o aceitado, llenándolo hasta las ¾ partes, ya que sube durante la cocción.

Horneá a 170 °C por 35 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga apenas húmedo pero sin masa cruda.