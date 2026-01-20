20 de enero de 2026 - 11:21

Lemon pie casero: la receta del postre sin horno que sorprende a todos

Con esta sencilla receta dejarás a todos sin palabras por su intenso sabor dulce y ligeramente amargo.

Por Alejo Zanabria

Este clásico de la pastelería británica es conocido por ser el favorito de la realeza británica, que lo sirve en cada banquete. Si bien se necesita de un tiempo de horneado, esta versión sin horno es muy fácil de preparar.

Recetas
Ingredientes

  • 250 gramos de galletas de vainilla.
  • 100 gramos de manteca.
  • 200 gramos de azúcar.
  • 400 gramos de leche condensada.
  • 4 claras de huevo.
  • Medio vaso de jugo de limón.
  • Ralladura de un limón.
Recetas
Cómo preparar lemon pie sin horno

  1. Lo primero que tienes que hacer para esta receta de lemon pie sin horno es moler las galletas de vainilla. Una vez hecho esto, el siguiente paso es derretir la manteca e incorporarla a la mezcla con la mano hasta obtener un “arenado”.
  2. Luego, en una tartera o molde se debe armar una base con las galletas. Para ello, puedes ayudarte con una cuchara para alisar y así, obtener una masa uniforme y pareja. Una vez terminado este proceso, dejar reposar en la heladera.
  3. Para preparar la crema de limón, se debe batir la leche condensada con el jugo de limón y la rayadura hasta obtener una mezcla uniforme. Lo que sigue es agregar una capa de esta crema por encima de las galletas y llevar al freezer por al menos 4 horas.
  4. Para el merengue, lo que sigue es separar las 4 claras de sus yemas y llevar a la batidora hasta formar una espuma. Luego, sin dejar de batir, añadir el azúcar en forma de lluvia hasta obtener una consistencia espesa y con cuerpo.
  5. Finalmente, pon el merengue por encima y con la ayuda de un soplete haz los picos.
