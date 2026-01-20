Lemon pie casero: la receta del postre sin horno que sorprende a todos

El lemon pie es uno de los postres ideales para los amantes de lo dulce en su justa medida. La frescura y acidez que lo caracterizan, sumada a la dulzura y la suavidad del merengue, hacen que esta tarta tenga un balance perfecto de sabor y textura.
Con esta sencilla receta dejarás a todos sin palabras por su intenso sabor dulce y ligeramente amargo.
Este clásico de la pastelería británica es conocido por ser el favorito de la realeza británica, que lo sirve en cada banquete. Si bien se necesita de un tiempo de horneado, esta versión sin horno es muy fácil de preparar.