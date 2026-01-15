Mousse de frutilla, la receta keto sin azúcar que se hace en 5 minutos

Se trata de una preparación liviana que gracias a sus ingredientes tiene aspecto aireado, fresco y con sabor a frutilla natural.

Con los días calurosos que nos acompañan, los postres dulces pueden ser una mala opción a la hora de compartir reuniones. Por eso, existe una alternativa keto del mousse de frutilla que puede realizarse sin azúcar y con ingredientes saludables que combinados logran una receta cremosa y refrescante en cuestión de minutos.

La clave está en unir las frutillas congeladas con una base que aporta volumen instantáneo. Esta mezcla crea una textura que se elabora con batidora o tenedores para batir con algo de paciencia. La técnica brinda un resultado que se mantiene estable en la heladera.

Este postre es apto para una dieta cetogénica porque no utiliza azúcar y se basa en una fruta con aporte moderado de carbohidratos, siempre que se mantenga la porción indicada.

Esta mousse keto de frutilla aporta un sabor natural y refrescante y una técnica sencilla que logra un postre aireado sin azúcar. La fruta congelada junto a los otros alimentos logran una textura cremosa que se deshace en cada bocado sin tener culpa del azúcar refinada.

Ingredientes: 150 gramos de frutillas congeladas.

congeladas. Una clara de huevo.

Una cucharada de jugo de limón.

Stevia u otro edulcorante (opcional). Paso a paso para hacer esta mousse keto Para comenzar, debemos triturar las frutillas congeladas hasta lograr una pasta espesa que permita integrarse con facilidad más adelante. Por otro lado, debemos colocar en un bol la clara y el jugo de limón. Este último ayuda a estabilizar el batido, permitiendo que alcance un punto de nieve firme. Esta etapa es fundamental porque determina la textura final del mousse. Una vez logrado ese volumen, se incorpora la fruta triturada con movimientos envolventes o incluso con batidora, siempre procurando no perder la estructura lograda. Si se desea, se añade stevia u otro edulcorante para ajustar el dulzor sin modificar la suavidad característica del postre. Por último, llenamos vasos pequeños para que la preparación tome consistencia en la heladera y luego adornamos con frutillas cortadas por arriba.