Frescas, sin gluten y sin azúcar: cómo hacer deliciosas barritas de frutilla, cereal y chocolate

Estas barritas de yogur de frutilla son una opción práctica, rica y saciante, ideales para tener a mano para consumir de postre, merienda o como colación.

barras
Por Daniela Leiva

Las ganas de algo dulce a media mañana o a la tarde no siempre vienen acompañadas de tiempo, ni de ganas de meterse en recetas complicadas. En ese contexto, las barritas caseras se volvieron una solución práctica, rendidora y mucho más noble que la mayoría de las opciones industriales.

Estas barritas de yogur de frutilla tienen todo lo que se busca hoy: ingredientes reales, buena saciedad, sabor equilibrado y una preparación sencilla que no exige técnicas raras ni productos difíciles de conseguir en el súper argentino.

La combinación de frutilla y chocolate funciona desde siempre, pero acá aparece en una versión más liviana y pensada para el día a día. Son ideales como colación, snack dulce o incluso como postre fresco después de una comida. Además, rinden bastante, se conservan bien en la heladera y se pueden cortar en porciones chicas para tener listas durante la semana.

Otro punto a favor es que en pocos minutos se arma todo y el resto del trabajo lo hace el horno y la heladera. Una receta simple, rendidora y adaptable, perfecta para quienes buscan comer más casero sin resignar sabor.

barritas de cereak

Ingredientes para las barritas

  • Base de chocolate
  • 1 taza de avena instantánea
  • 2 cucharadas de cacao amargo
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de miel
  • Capa de frutillas
  • Frutillas a gusto (aproximadamente 1 a 1½ tazas)
  • ½ vaso de yogur de frutillas
  • 1 cucharada sopera de gelatina sin sabor
  • 3 cucharadas de agua caliente

El paso a paso para hacer las barritas de yogur de frutilla

  1. En un bowl colocá la avena instantánea, el cacao amargo, el huevo y la miel. Mezclá bien hasta obtener una preparación homogénea, algo húmeda y compacta. Si la avena está muy seca, podés agregar una cucharada de agua o leche para ayudar a unir.
  2. Forrá una fuente chica o placa rectangular con papel manteca. Volcá la mezcla de la base y presioná bien con una cuchara o espátula para que quede pareja. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante unos 10 minutos. Retirá y dejá enfriar completamente antes de continuar.
  3. En un recipiente chico, colocá la gelatina sin sabor y agregá las tres cucharadas de agua caliente. Mezclá bien hasta que se disuelva por completo. Reservá unos minutos.
  4. Lavá y cortá las frutillas. Colocalas en una licuadora o procesadora junto con el yogur de frutillas y procesá hasta obtener una crema lisa. Sumá la gelatina ya disuelta y mezclá nuevamente para integrar.
  5. Volcá la mezcla de frutillas sobre la base ya fría. Emparejá la superficie con una espátula.
  6. Llevá la fuente a la heladera por al menos 2 horas, o hasta que la capa superior esté bien firme. Una vez solidificada, retirás, cortás en barritas del tamaño deseado y listo.
