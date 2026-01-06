Frescas, sin gluten y sin azúcar: cómo hacer deliciosas barritas de frutilla, cereal y chocolate

Las ganas de algo dulce a media mañana o a la tarde no siempre vienen acompañadas de tiempo, ni de ganas de meterse en recetas complicadas. En ese contexto, las barritas caseras se volvieron una solución práctica, rendidora y mucho más noble que la mayoría de las opciones industriales.
Estas barritas de yogur de frutilla tienen todo lo que se busca hoy: ingredientes reales, buena saciedad, sabor equilibrado y una preparación sencilla que no exige técnicas raras ni productos difíciles de conseguir en el súper argentino.
La combinación de frutilla y chocolate funciona desde siempre, pero acá aparece en una versión más liviana y pensada para el día a día. Son ideales como colación, snack dulce o incluso como postre fresco después de una comida. Además, rinden bastante, se conservan bien en la heladera y se pueden cortar en porciones chicas para tener listas durante la semana.
Otro punto a favor es que en pocos minutos se arma todo y el resto del trabajo lo hace el horno y la heladera. Una receta simple, rendidora y adaptable, perfecta para quienes buscan comer más casero sin resignar sabor.
Ingredientes para las barritas
Base de chocolate
1 taza de avena instantánea
2 cucharadas de cacao amargo
1 huevo
1 cucharada de miel
Capa de frutillas
Frutillas a gusto (aproximadamente 1 a 1½ tazas)
½ vaso de yogur de frutillas
1 cucharada sopera de gelatina sin sabor
3 cucharadas de agua caliente
El paso a paso para hacer las barritas de yogur de frutilla
En un bowl colocá la avenainstantánea, el cacao amargo, el huevo y la miel. Mezclá bien hasta obtener una preparación homogénea, algo húmeda y compacta. Si la avena está muy seca, podés agregar una cucharada de agua o leche para ayudar a unir.
Forrá una fuente chica o placa rectangular con papel manteca. Volcá la mezcla de la base y presioná bien con una cuchara o espátula para que quede pareja. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante unos 10 minutos. Retirá y dejá enfriar completamente antes de continuar.
En un recipiente chico, colocá la gelatina sin sabor y agregá las tres cucharadas de agua caliente. Mezclá bien hasta que se disuelva por completo. Reservá unos minutos.
Lavá y cortá las frutillas. Colocalas en una licuadora o procesadora junto con el yogur de frutillas y procesá hasta obtener una crema lisa. Sumá la gelatina ya disuelta y mezclá nuevamente para integrar.
Volcá la mezcla de frutillas sobre la base ya fría. Emparejá la superficie con una espátula.
Llevá la fuente a la heladera por al menos 2 horas, o hasta que la capa superior esté bien firme. Una vez solidificada, retirás, cortás en barritas del tamaño deseado y listo.