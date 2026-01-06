Frescas, sin gluten y sin azúcar: cómo hacer deliciosas barritas de frutilla, cereal y chocolate

Estas barritas de yogur de frutilla son una opción práctica, rica y saciante, ideales para tener a mano para consumir de postre, merienda o como colación.

Las ganas de algo dulce a media mañana o a la tarde no siempre vienen acompañadas de tiempo, ni de ganas de meterse en recetas complicadas. En ese contexto, las barritas caseras se volvieron una solución práctica, rendidora y mucho más noble que la mayoría de las opciones industriales.

Estas barritas de yogur de frutilla tienen todo lo que se busca hoy: ingredientes reales, buena saciedad, sabor equilibrado y una preparación sencilla que no exige técnicas raras ni productos difíciles de conseguir en el súper argentino.

La combinación de frutilla y chocolate funciona desde siempre, pero acá aparece en una versión más liviana y pensada para el día a día. Son ideales como colación, snack dulce o incluso como postre fresco después de una comida. Además, rinden bastante, se conservan bien en la heladera y se pueden cortar en porciones chicas para tener listas durante la semana.

Otro punto a favor es que en pocos minutos se arma todo y el resto del trabajo lo hace el horno y la heladera. Una receta simple, rendidora y adaptable, perfecta para quienes buscan comer más casero sin resignar sabor.