Sin horno, fácil y fresco: cómo hacer una nube de manzana con solo 2 ingredientes

Con pocos ingredientes y en minutos, podrás tener un postre fresco, bajo en calorías y perfecto para esos momentos en los que querés algo dulce, pero liviano.

Por Daniela Leiva

En tiempos donde cada vez más personas buscan opciones simples, más naturales y sin tantos agregados, esta preparación se vuelve una aliada ideal para darse un gusto sin culpa. Lo mejor de esta receta es que no lleva harinas, ni azúcar, ni huevos, ni lácteos.

Tampoco necesita horno ni largas horas de cocina. Solo manzanas, un toque de gelatina y un poco de paciencia al batir. El resultado es un postre fresco, bajo en calorías y perfecto para esos momentos en los que querés algo dulce, pero liviano. Funciona muy bien como postre después de una comida, para una merienda distinta o incluso como opción para quienes siguen planes alimentarios más conscientes.

Las manzanas rojas, bien maduras, aportan dulzor natural y una textura ideal para lograr ese efecto “nube” tan característico. Además, es una preparación muy versátil: se puede hacer en budinera, molde rectangular o incluso en vasitos individuales para una presentación más prolija.

El paso del batido es el gran secreto, ese proceso es el que atrapa el aire y convierte un simple puré de manzana en un postre sorprendente. Si te gustan los sabores distintos, también podés reemplazar la manzana por pera, ananá o mango, respetando el mismo procedimiento.

Ingredientes para el postre

  • 4 manzanas rojas bien dulces
  • 25 g de gelatina sin sabor (equivalente a 2 sobres o 12 láminas)
  • Un chorrito de agua

Opción vegana:

Paso a paso para la nube de manzana

  1. Pelá las manzanas, retirales el corazón y cortalas en cubos. Colocalas en una procesadora o licuadora con un chorrito de agua y procesá hasta obtener un puré liso.
  2. Volcá el puré de manzanas en una ollita y llevalo a fuego medio a bajo. Cuando esté caliente, agregá la gelatina sin sabor en forma de lluvia, revolviendo constantemente hasta que se disuelva por completo.
  3. Retirá del fuego y dejá que la mezcla se entibie. Este paso es clave: si está muy caliente no va a incorporar aire, y si está fría va a empezar a solidificar antes de tiempo.
  4. Colocá la preparación en un bowl grande y batí con batidora eléctrica a velocidad alta durante 15 a 20 minutos. Vas a notar cómo la mezcla se aclara y triplica su volumen.
  5. Volcá la nube de manzanas en una budinera forrada con papel film. Llevá a la heladera por al menos 4 horas hasta que esté bien firme.
  6. Desmoldá con cuidado y, si te gusta, espolvoreá con un poco de canela. El resultado es una nube liviana, fresca y deliciosa.
