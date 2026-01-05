5 de enero de 2026 - 10:00

Cómo preparar buñuelos de manzana livianos y súper rápidos

Recetas. Buñuelos de manzana listos en minutos, dorados y suaves por dentro. Rápida y fácil para cualquier momento.

Cómo preparar buñuelos de manzana livianos y súper rápidos (3)
Por Andrés Aguilera

Los buñuelos de manzana son un clásico que nunca falla, pero esta versión es más liviana y se hace en minutos. Quedan dorados por fuera, tiernos por dentro y con un perfume irresistible a manzana y vainilla. Es una de esas recetas ideales para una merienda rápida, un postre improvisado o para acompañar el mate.

Ingredientes necesarios

  • 1 manzana grande

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de maicena o harina común

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • 1 cucharada de azúcar (opcional)

  • Un chorrito de leche

  • Aceite, para la sartén

  • Opcional: canela o esencia de vainilla
Cómo preparar buñuelos de manzana livianos y súper rápidos (2)

Paso a paso de los buñuelos

  • Pelá la manzana y rallala grueso, descartando el exceso de jugo para que la mezcla no quede aguada.

  • Colocá la manzana rallada en un bowl y agregá el huevo, mezclando hasta integrar bien.

  • Sumá la maicena, el polvo de hornear y el azúcar, revolviendo hasta formar una pasta espesa.

  • Agregá un chorrito de leche, solo lo necesario para lograr una mezcla húmeda y fácil de manejar.

  • Aromatizá con canela o vainilla, si te gusta un sabor más intenso.

  • Calentá una sartén con poco aceite a fuego medio-bajo.

  • Colocá cucharadas de la mezcla, formando pequeños buñuelos.

  • Cociná de ambos lados hasta que estén dorados y bien cocidos por dentro.

Los buñuelos quedan livianos, suaves y con sabor natural a manzana, sin necesidad de frituras profundas.

Cómo preparar buñuelos de manzana livianos y súper rápidos (1)

Consejos para que salgan perfectos

  • Usá manzanas dulces, como roja o Fuji, para no agregar azúcar extra.

  • No satures de aceite, con apenas una base es suficiente.

  • Cocinalos a fuego moderado, así se cocinan por dentro sin quemarse.

  • Servilos tibios, cuando están más aromáticos y tiernos.

Cómo servirlos

Estos buñuelos de manzana quedan riquísimos solos, con azúcar impalpable, un poco de miel o acompañados de yogur. También pueden servirse como postre liviano con fruta fresca.

