Adiós al horno: cómo hacer un budín de manzana exprés en microondas

Olvidate de esperar largos tiempos de cocción o de encender el horno en días calurosos. Este budín de manzana en microondas es la solución perfecta para disfrutar un postre casero, húmedo y delicioso en apenas minutos. Con pocos ingredientes y un resultado sorprendente, se convierte en una receta ideal para quienes buscan algo rápido y saludable.