Adiós al horno: cómo hacer un budín de manzana exprés en microondas

Recetas. Este budín de manzana en microondas es la muestra de que comer casero y rico no tiene por qué llevar tiempo.

Adiós al horno cómo hacer un budín de manzana exprés en microondas
Por Andrés Aguilera

Olvidate de esperar largos tiempos de cocción o de encender el horno en días calurosos. Este budín de manzana en microondas es la solución perfecta para disfrutar un postre casero, húmedo y delicioso en apenas minutos. Con pocos ingredientes y un resultado sorprendente, se convierte en una receta ideal para quienes buscan algo rápido y saludable.

Ingredientes

  • 1 manzana roja o verde (mediana)

  • 1 huevo

  • 4 cucharadas de avena (en hojuelas o molida)

  • 1 cucharadita de polvo para hornear

  • 1 cucharadita de canela

  • 1 cucharada de miel o stevia (a gusto)

  • 2 cucharadas de leche (puede ser vegetal)

  • Rocío vegetal o un chorrito de aceite para engrasar

image

Paso a paso

  • Preparar la base: pelá la manzana, cortala en trozos y hacé un puré con tenedor o procesadora.

  • Armar la mezcla: en un bowl, mezclá el puré con el huevo, la avena, el polvo de hornear, la canela, la miel y la leche. Integrá bien hasta obtener una masa cremosa.

  • Molde ideal: usá un molde rectangular apto para microondas (de silicona o vidrio). Engrasalo con aceite o rocío vegetal.

  • Cocción: volcá la mezcla en el molde y cociná a potencia media-alta (700–800W) durante 5 a 7 minutos.

  • Chequeo: insertá un palillo o cuchillo. Si sale seco, está listo. Si todavía está húmedo, cociná 30 segundos más.

  • Reposo: dejalo 5 minutos dentro del microondas apagado, así termina de cocinarse con el calor interno y queda más esponjoso.

image

Tip extra

Podés agregarle trocitos de manzana en la superficie antes de cocinar para darle textura, o una pizca de azúcar mascabo encima para un dorado natural.

Si querés un toque gourmet, acompañalo con un poco de yogur natural o una cucharadita de mantequilla de maní.

