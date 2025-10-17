Adiós al horno: cómo hacer un budín de manzana exprés en microondas

Olvidate de esperar largos tiempos de cocción o de encender el horno en días calurosos. Este budín de manzana en microondas es la solución perfecta para disfrutar un postre casero, húmedo y delicioso en apenas minutos. Con pocos ingredientes y un resultado sorprendente, se convierte en una receta ideal para quienes buscan algo rápido y saludable.
Ingredientes
-
1 manzana roja o verde (mediana)
-
1 huevo
-
4 cucharadas de avena (en hojuelas o molida)
-
1 cucharadita de polvo para hornear
-
1 cucharadita de canela
-
1 cucharada de miel o stevia (a gusto)
-
2 cucharadas de leche (puede ser vegetal)
-
Rocío vegetal o un chorrito de aceite para engrasar
Paso a paso
-
Preparar la base: pelá la manzana, cortala en trozos y hacé un puré con tenedor o procesadora.
-
Armar la mezcla: en un bowl, mezclá el puré con el huevo, la avena, el polvo de hornear, la canela, la miel y la leche. Integrá bien hasta obtener una masa cremosa.
-
Molde ideal: usá un molde rectangular apto para microondas (de silicona o vidrio). Engrasalo con aceite o rocío vegetal.
-
Cocción: volcá la mezcla en el molde y cociná a potencia media-alta (700–800W) durante 5 a 7 minutos.
-
Chequeo: insertá un palillo o cuchillo. Si sale seco, está listo. Si todavía está húmedo, cociná 30 segundos más.
-
Reposo: dejalo 5 minutos dentro del microondas apagado, así termina de cocinarse con el calor interno y queda más esponjoso.
Tip extra
Podés agregarle trocitos de manzana en la superficie antes de cocinar para darle textura, o una pizca de azúcar mascabo encima para un dorado natural.
Si querés un toque gourmet, acompañalo con un poco de yogur natural o una cucharadita de mantequilla de maní.