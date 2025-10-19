Mezclar cloro y bicarbonato de sodio: por qué se recomienda para un insecto en especial y para qué sirve

En épocas de calor o lluvias, es habitual que algunos insectos busquen refugio dentro de las casas y se escondan en zonas húmedas o cerca de la cocina. Sin embargo, existe una mezcla de cloro y bicarbonato de sodio que podría mantenerlos lejos sin necesidad de trampas ni productos químicos agresivos.

La fusión de estos 2 ingredientes en un recipiente se ha convertido en una de las alternativas más comentadas para este problema, especialmente por su capacidad de eliminar los rastros que estos animales dejan al pasar. Su aplicación es sencilla y puede realizarse con elementos que la mayoría tiene en casa.

Para solucionar la visita indeseada de ratas , ratones o pericotes, el sitio National Pesticide Information Center recomienda mezclar una cucharada de cloro con dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un recipiente pequeño, sin taparlo.

Un pequeño truco efectivo que aporta un cambio visible en la higiene del hogar. Aunque es indispensable alejar la mezcla de cloro y bicarbonato de niños y mascotas.

Su efectividad también se extiende a insectos como cucarachas, que evitan los ambientes con fuerte olor a cloro.

Si bien el cloro y el bicarbonato son de uso doméstico común, su combinación debe realizarse con precaución .

No se recomienda mezclar grandes cantidades ni usarla en espacios cerrados sin ventilación. El contacto prolongado con los vapores puede resultar irritante, por lo que es preferible aplicarla en zonas bien aireadas. También, es importante recordar que esta mezcla solo actúa como repelente, por lo que no sustituye una limpieza profunda ni el control de acceso de roedores. Los alimentos deben estar bien guardados, en recipientes herméticos. Además, cuando la presencia de los roedores ya es un hecho, debemos limpiar los restos de comida, revisar grietas o huecos en paredes y muebles. Eso también forma parte del mantenimiento preventivo.

Utilizar este tipo de remedios como complemento dentro de un entorno limpio y ordenado, se convierte en un poderoso repelente para alejar estos visitantes indeseados y así se mantiene un ambiente higiénico sin recurrir a productos industriales más tóxicos.

Aplicar una cucharada de cloro con dos de bicarbonato de sodio en zonas estratégicas del hogar puede ser una solución simple sobre todo en climas cálidos, cuando aparecen los diferentes tipos de roedores. Aunque su efecto es temporal, resulta útil para mantener las áreas limpias y libres de olores que atraen plagas.