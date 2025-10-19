19 de octubre de 2025 - 11:05

Mezclar cloro y bicarbonato de sodio: por qué se recomienda para un insecto en especial y para qué sirve

Una sencilla mezcla casera de cloro y bicarbonato puede ayudar a mantener el hogar libre de visitantes no deseados. Es una combinación económica y efectiva.

Un pequeño truco efectivo que aporta un cambio visible en la higiene del hogar. Aunque es indispensable alejar la mezcla de cloro y bicarbonato de niños y mascotas.

Un pequeño truco efectivo que aporta un cambio visible en la higiene del hogar. Aunque es indispensable alejar la mezcla de cloro y bicarbonato de niños y mascotas.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

En épocas de calor o lluvias, es habitual que algunos insectos busquen refugio dentro de las casas y se escondan en zonas húmedas o cerca de la cocina. Sin embargo, existe una mezcla de cloro y bicarbonato de sodio que podría mantenerlos lejos sin necesidad de trampas ni productos químicos agresivos.

Leé además

hervir hojas de laurel: cuales son los 5 beneficios en casa y por que lo recomiendan

Hervir hojas de laurel: cuáles son los 5 beneficios en casa y por qué lo recomiendan

Por Daniela Leiva
Este árbol deslumbra cada año con diferentes tonalidades que transforman cualquier balcón o terraza en un rincón natural de gran belleza.

El árbol de maceta qué es ideal para balcones o terrazas: es liviano y sus flores aportan un color intenso

Por Lucas Vasquez

La fusión de estos 2 ingredientes en un recipiente se ha convertido en una de las alternativas más comentadas para este problema, especialmente por su capacidad de eliminar los rastros que estos animales dejan al pasar. Su aplicación es sencilla y puede realizarse con elementos que la mayoría tiene en casa.

cloro y bicarbonato
Un pequeño truco efectivo que aporta un cambio visible en la higiene del hogar. Aunque es indispensable alejar la mezcla de cloro y bicarbonato de niños y mascotas.

Un pequeño truco efectivo que aporta un cambio visible en la higiene del hogar. Aunque es indispensable alejar la mezcla de cloro y bicarbonato de niños y mascotas.

Cómo preparar la mezcla de cloro y bicarbonato para alejar roedores

Para solucionar la visita indeseada de ratas, ratones o pericotes, el sitio National Pesticide Information Center recomienda mezclar una cucharada de cloro con dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un recipiente pequeño, sin taparlo.

  • Esta combinación genera una reacción que libera un olor penetrante y desagradable para los roedores, quienes suelen evitar las zonas donde se encuentra.
  • Para eso, debemos colocar el recipiente en los lugares donde se sospecha que entran los animales, ya que puede servir como una barrera natural y efectiva.
  • Los puntos más recomendados son detrás de los electrodomésticos, cerca de desagües, o en los rincones del lavadero. También puede aplicarse la mezcla sobre trapos viejos para distribuirla sin contacto directo.
  • Es importante destacar que a diferencia de los cebos o venenos tradicionales, esta mezcla no busca eliminar, sino ahuyentar a los roedores mediante el olfato.
  • Aunque su efecto es temporal, puede ser una medida preventiva útil, utilizada como complemento de otros trucos mientras se detecta y sella la posible entrada al hogar.

Su efectividad también se extiende a insectos como cucarachas, que evitan los ambientes con fuerte olor a cloro.

cloro y bicarbonato
Un pequeño truco efectivo que aporta un cambio visible en la higiene del hogar. Aunque es indispensable alejar la mezcla de cloro y bicarbonato de niños y mascotas.

Un pequeño truco efectivo que aporta un cambio visible en la higiene del hogar. Aunque es indispensable alejar la mezcla de cloro y bicarbonato de niños y mascotas.

Qué cuidados debemos tomar al usar esta mezcla dentro del hogar

Si bien el cloro y el bicarbonato son de uso doméstico común, su combinación debe realizarse con precaución.

  1. No se recomienda mezclar grandes cantidades ni usarla en espacios cerrados sin ventilación.
  2. El contacto prolongado con los vapores puede resultar irritante, por lo que es preferible aplicarla en zonas bien aireadas.
  3. También, es importante recordar que esta mezcla solo actúa como repelente, por lo que no sustituye una limpieza profunda ni el control de acceso de roedores.
  4. Los alimentos deben estar bien guardados, en recipientes herméticos. Además, cuando la presencia de los roedores ya es un hecho, debemos limpiar los restos de comida, revisar grietas o huecos en paredes y muebles. Eso también forma parte del mantenimiento preventivo.

Utilizar este tipo de remedios como complemento dentro de un entorno limpio y ordenado, se convierte en un poderoso repelente para alejar estos visitantes indeseados y así se mantiene un ambiente higiénico sin recurrir a productos industriales más tóxicos.

cloro y bicarbonato
Un pequeño truco efectivo que aporta un cambio visible en la higiene del hogar. Aunque es indispensable alejar la mezcla de cloro y bicarbonato de niños y mascotas.

Un pequeño truco efectivo que aporta un cambio visible en la higiene del hogar. Aunque es indispensable alejar la mezcla de cloro y bicarbonato de niños y mascotas.

Aplicar una cucharada de cloro con dos de bicarbonato de sodio en zonas estratégicas del hogar puede ser una solución simple sobre todo en climas cálidos, cuando aparecen los diferentes tipos de roedores. Aunque su efecto es temporal, resulta útil para mantener las áreas limpias y libres de olores que atraen plagas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Atraer este tipo de pájaros es una forma sencilla de mantener un jardín más limpio, verde y lleno de vida.

Junte recipientes de agua y barro en el jardín para atraer al pájaro que elimina moscas y mosquitos

Por Lucas Vasquez
El resultado de esta receta es una opción saludable para disfrutar sin culpa a cualquier hora del día.

Receta sin harina ni azúcar: cómo hacer cookies de limón en solo 10 minutos

Por Lucas Vasquez
En el jardín, la jardinería y las plantas, nada se desperdicia realmente.

Lo tirás por el fregadero y vale oro: el mejor refuerzo natural para macetas y huertas

Por Ignacio Alvarado
Detrás de esa distancia se esconde un rasgo muy característico de su personalidad en este signo del zodiaco.

Ni abraza ni acaricia: cuál es el signo del zodiaco más apático de todos

Por Redacción