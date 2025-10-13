13 de octubre de 2025 - 21:15

Receta fresca y sin azúcar: cómo hacer un mousse de limón en 5 pasos

Una receta fresca, liviana y sin una pizca de azúcar. Su textura sorprende por su cremosidad. Ideal para quienes buscan un postre ácido y dulce a la vez.

Este mousse se elabora con pocos ingredientes que realzan su sabor natural sin perder dulzura.

Este mousse se elabora con pocos ingredientes que realzan su sabor natural sin perder dulzura.

Por Lucas Vasquez

Este postre es ideal para climas calurosos y se transforma en una opción exquisita para cualquier momento del día. La combinación de yogur, limón y crema logra una textura esponjosa y un gusto cítrico que refresca sin excederse en dulzura.

mousse de limón
Este mousse se elabora con pocos ingredientes que realzan su sabor natural sin perder dulzura.

Este mousse se elabora con pocos ingredientes que realzan su sabor natural sin perder dulzura.

Cuáles son los ingredientes para el mousse de limón sin azúcar

Para realizar este mousse solo se necesita:

  • 200 gramos de crema para batir.
  • 100 gramos de yogur natural sin azúcar.
  • 2 cucharadas de jugo de limón fresco.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Edulcorante natural como stevia.

Estos ingredientes, al combinarse, logran una consistencia aireada y firme sin necesidad de usar azúcar refinada ni gelatina.

  • El limón, ingrediente principal, actúa como estabilizador natural, aportando acidez y firmeza a la mezcla mientras equilibra el sabor del yogur.
  • Además, el uso de edulcorantes naturales permite mantener bajo el índice glucémico, ideal para quienes cuidan su alimentación.
  • Tanto la crema como el yogur natural son fuentes de proteínas y calcio, por lo que este postre liviano, aporta nutrientes importantes.

La clave está en respetar las proporciones y no sobrebatir la crema, ya que eso puede afectar su suavidad.

mousse de limón
Este mousse se elabora con pocos ingredientes que realzan su sabor natural sin perder dulzura.

Este mousse se elabora con pocos ingredientes que realzan su sabor natural sin perder dulzura.

5 pasos para preparar el mousse de limón

  1. En un recipiente grande, como un bowl de aluminio, batí la crema hasta que esté suave y forme picos blandos.
  2. En otro recipiente, mezclá el yogur natural con el jugo de limón y la esencia de vainilla hasta que quede uniforme.
  3. Incorporá poco a poco la mezcla del yogur a la crema batida, realizando movimientos envolventes para no perder el aire.
  4. Si preferís un sabor más dulce, agregá edulcorante natural a gusto y mezclá suavemente.
  5. Por último, distribuí la preparación en copas individuales y refrigerá (no en el congelador) durante al menos 2 horas, o hasta que la consistencia sea firme y cremosa.

El resultado es un postre fresco, liviano y con un aroma cítrico. Para una presentación más atractiva, podés añadir ralladura de limón o algunas hojas de menta al momento de servir.

mousse de limón
Este mousse se elabora con pocos ingredientes que realzan su sabor natural sin perder dulzura.

Este mousse se elabora con pocos ingredientes que realzan su sabor natural sin perder dulzura.

El mousse de limón sin azúcar es una opción simple y deliciosa que combina frescura y un sabor natural inconfundible. Con apenas cinco pasos y pocos ingredientes, podés realizar y disfrutar de un postre saludable y primaveral. Su equilibrio entre acidez y cremosidad lo convierte en una excelente alternativa de una receta exquisita y un permitido saludable.

