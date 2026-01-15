Diez palabras que las personas mentirosas siempre usan, según la inteligencia artificial

¿Se puede detectar una mentira por las palabras que alguien elige ? La psicología del lenguaje y los modelos de inteligencia artificial entrenados en análisis discursivo coinciden en algo clave: no existe una palabra mágica que pruebe que alguien miente, pero sí hay patrones lingüísticos que se repiten cuando una persona intenta ocultar información, exagerar o desviar la atención.

La IA no “lee la mente”. Lo que hace es identificar frecuencias y combinaciones de términos que aparecen más seguido en relatos inconsistentes, defensivos o poco precisos.

Estas palabras no condenan a nadie; alertan cuando se usan de manera reiterada y fuera de contexto.

Suele aparecer cuando alguien intenta reforzar credibilidad sin aportar datos concretos. En exceso, puede indicar una necesidad de convencer.

Las generalizaciones absolutas son comunes en discursos engañosos. La IA detecta que evitan matices y reducen posibilidades de verificación.

3. “Siempre”

Funciona igual que “nunca”. Simplifica la historia y cierra el debate antes de que aparezcan preguntas incómodas.

4. “La verdad es que…”

Un prefacio típico para introducir una versión conveniente. No implica mentira por sí sola, pero aparece con alta frecuencia en relatos manipulados.

5. “Básicamente”

Se usa para resumir en exceso y omitir detalles. La IA la marca cuando sustituye explicaciones que deberían ser más claras.

6. “Obviamente”

Busca generar acuerdo automático. En discursos engañosos, suele anticiparse a objeciones que todavía no existen.

7. “Créeme”

Apela a la confianza personal en lugar de a los hechos. La IA la identifica como un pedido explícito de fe.

8. “En realidad”

Introduce correcciones oportunistas. Aparece cuando alguien reacomoda la historia sobre la marcha.

9. “Solo”

Minimiza acciones o responsabilidades (“solo fue…”, “solo dije…”). Es típica para restarle importancia a algo relevante.

10. “Tal vez”

En contextos clave, la ambigüedad puede funcionar como salida de emergencia ante preguntas precisas.

Lenguaje, emoción y contexto

La IA analiza lenguaje, no intenciones. Por eso, estas palabras no convierten a alguien en mentiroso. También aparecen en personas nerviosas, ansiosas o que intentan explicarse mejor.

La psicología recomienda observar coherencia, consistencia temporal y apertura a preguntas, más que cazar términos sueltos.