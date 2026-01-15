Poner sal en la plancha: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Se trata de un truco simple y económico, ideal para quienes buscan soluciones prácticas y efectivas sin químicos agresivos.

Con el uso diario, la base de la plancha suele acumular restos de tela quemada, sarro y manchas oscuras que no solo afean el electrodoméstico, sino que también pueden arruinar la ropa. Muchas personas creen que la única solución es comprar productos específicos o directamente cambiar la plancha, pero existe un método casero, económico y muy efectivo para su limpieza.

Se trata de una combinación simple, fácil de aplicar y con resultados visibles en pocos minutos. Este truco es especialmente recomendado porque actúa sobre la suciedad incrustada sin rayar la superficie metálica. Además, utiliza ingredientes accesibles, que suelen estar en cualquier cocina, y evita el uso de químicos agresivos que pueden dañar la base o dejar residuos peligrosos.

limpiar la plancha (2) La eficacia de este método se explica por la acción complementaria de sus componentes. Por un lado, uno de ellos actúa como abrasivo suave, ideal para desprender la suciedad adherida sin dañar el metal. Por el otro, el componente líquido ayuda a disolver restos de sarro, grasa y quemaduras, facilitando la limpieza profunda. Juntos, logran aflojar la mugre acumulada y devolverle a la base de la plancha un aspecto mucho más limpio y parejo.

Además, esta combinación neutraliza olores y elimina residuos que podrían transferirse a la ropa durante el planchado, algo fundamental para mantener las prendas en buen estado.

limpiar la plancha Ingredientes Sal fina (cantidad necesaria)

Vinagre blanco

Un paño de algodón o trapo limpio

Papel de cocina

Guantes de limpieza (opcional) Paso a paso para limpiar la base de la plancha Antes de comenzar, asegurate de que la plancha esté completamente fría y desconectada de la corriente eléctrica. Este paso es clave para evitar accidentes. Colocá un paño viejo o una toalla sobre una mesa resistente. Espolvoreá una capa generosa de sal fina sobre el paño, formando una superficie pareja. Rociá o volcá un poco de vinagre blanco sobre la sal. No hace falta empapar: la idea es que la sal quede apenas húmeda. Apoyá la base de la plancha sobre la mezcla y frotá suavemente, haciendo movimientos circulares. Insistí en las zonas más oscuras o con restos pegados. La sal va a ayudar a desprender la suciedad sin rayar. Una vez que notes que las manchas empiezan a desaparecer, pasá un paño limpio y apenas húmedo para retirar restos de la mezcla. Secá con papel de cocina. Para asegurarte de que no queden residuos, podés encender la plancha unos segundos y pasarla sobre un trapo viejo. Esto ayuda a eliminar cualquier resto antes de volver a usarla sobre la ropa. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maestra Jacobina (@alacocinaconjacobina) Para qué sirve este truco Este método sirve para eliminar manchas quemadas, restos de tela sintética, acumulación de sarro y suciedad general. También ayuda a que la plancha se deslice mejor sobre las prendas, evitando enganches y marcas indeseadas. Aplicado de manera ocasional, prolonga la vida útil del electrodoméstico y mejora notablemente su funcionamiento.