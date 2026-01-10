10 de enero de 2026 - 19:15

Eliminá las manchas de sudor de tu ropa de color con estos 3 elementos de tu cocina

Las manchas de sudor y desodorante en prendas de color son un problema frecuente, pero existen soluciones simples y caseras.

Las manchas blancas o amarillas que aparecen en la ropa pueden tratarse con ingredientes habituales del hogar.

Las manchas blancas o amarillas que aparecen en la ropa pueden tratarse con ingredientes habituales del hogar.

Foto:

Web
Por Redacción

Leé además

Con algunos ingredientes y pasos básicos, es posible dejar las ventanas limpias y sin marcas.

El truco casero con ingredientes que elimina las manchas de agua de las ventanas

Por Redacción
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas emocionalmente maduras

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas emocionalmente maduras

Por Andrés Aguilera

El sudor es parte de los procesos naturales del cuerpo y está compuesto por agua, sales, grasas y proteínas que se eliminan a través de la transpiración. Aunque es incoloro e inoloro, al entrar en contacto con las bacterias presentes en la piel se produce el olor característico y se generan residuos que quedan adheridos a la tela.

En el caso de las manchas amarillas, su origen está en una reacción química entre el sudor y productos de cuidado personal como desodorantes, antitranspirantes o detergentes. Cuando la ropa no se lava inmediatamente después de usarse, estas sustancias se acumulan y terminan dejando marcas visibles, especialmente en prendas oscuras o de color.

Vinagre: un aliado para las manchas secas

El vinagre es uno de los métodos más utilizados para eliminar manchas de sudor secas. Para aplicarlo, se recomienda mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua, sumergir la prenda o la zona afectada y dejarla en remojo durante al menos 30 minutos. El tiempo puede variar según la intensidad de la mancha. Luego, se enjuaga con agua y jabón y se lava con agua fría.

Cuando las manchas forman una costra amarillenta, el bicarbonato de sodio resulta una opción efectiva. Al mezclarlo con agua tibia se obtiene una pasta que se aplica directamente sobre la mancha. Con ayuda de un cepillo en desuso, se frota suavemente y se deja reposar unos minutos antes de continuar con el lavado habitual.

Bicarbonato
Cuando las manchas forman una costra amarillenta, el bicarbonato de sodio resulta una opción efectiva.

Cuando las manchas forman una costra amarillenta, el bicarbonato de sodio resulta una opción efectiva.

Sal y agua caliente: otra alternativa casera

La sal también puede utilizarse para eliminar manchas amarillas provocadas por el sudor. Disuelta en agua caliente, se aplica sobre la prenda con una esponja, permitiendo que el líquido penetre en las fibras. Tras unos minutos de reposo, la ropa puede lavarse de forma normal.

Sal y agua
Usar sal y agua para quitar las manchas de la ropa

Usar sal y agua para quitar las manchas de la ropa

No dejar la ropa húmeda o transpirada acumulada es fundamental. Las prendas, en especial la ropa deportiva, deben lavarse lo antes posible para evitar malos olores y que las manchas se adhieran a la tela. Actuar a tiempo ayuda a conservar la ropa en mejores condiciones por más tiempo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hay un método doméstico, accesible y barato, que permite limpiar, desinfectar y mejorar el sabor del agua mediante bicarbonato de sodio, limón y un procedimiento sencillo.

El truco definitivo para eliminar el sarro de la pava eléctrica con un solo ingrediente

Por Redacción
tendras que descolgar ese espejo: cual y la razon energetica que da el feng shui

Tendrás que descolgar ese espejo: cuál y la razón energética que da el Feng Shui

Por Daniela Leiva
Esta receta es una opción casera y saludable para combatir el calor.

Cremoso y saludable: cómo hacer helado de frutilla sin azúcar y con solo 4 ingredientes

Por Alejo Zanabria
Este pequeño pozo de agua de lluvia creó todo un ecosistema en semanas.

Cavó un pozo de 60 cm en su jardín y lo que pasó semanas después asombra a los expertos

Por Cristian Reta