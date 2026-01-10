El truco definitivo para eliminar el sarro de la pava eléctrica con un solo ingrediente

Un truco casero simple y económico promete eliminar el sarro de la pava eléctrica con un solo ingrediente y devolverle su aspecto original.

El paso del tiempo y el contacto permanente con el agua provocan que, por una cuestión química, se forme sarro en el interior de la pava eléctrica.

Hay un método doméstico, accesible y barato, que permite limpiar, desinfectar y mejorar el sabor del agua mediante bicarbonato de sodio, limón y un procedimiento sencillo.

En los últimos años, los trucos caseros se consolidaron como una alternativa práctica para resolver inconvenientes cotidianos dentro del hogar. Con pocos elementos, pasos simples y bajo costo, estas soluciones buscan evitar molestias habituales vinculadas al mantenimiento de electrodomésticos. Entre ellos, la pava eléctrica ocupa un lugar central por su uso constante.

El paso del tiempo y el contacto permanente con el agua provocan que, por una cuestión química, se forme sarro en el interior de la pava eléctrica. Esta acumulación no solo genera un aspecto descuidado, sino que también puede modificar el sabor del agua. Frente a esta situación, existe un método doméstico que permite eliminar completamente esos restos sin recurrir al vinagre.

El procedimiento se basa en el uso de bicarbonato de sodio, combinado con limón y agua. Esta mezcla no solo ayuda a remover el sarro adherido, sino que también contribuye a una limpieza profunda del interior del electrodoméstico. Para llevarlo a cabo, es importante seguir una serie de pasos ordenados.

Antes de comenzar, se debe verificar que la pava eléctrica esté desenchufada. Luego, se colocan en su interior entre tres y cuatro rodajas de limón. A continuación, se espolvorea bicarbonato de sodio y se agrega agua hasta cubrir la zona afectada.

Una vez preparada la mezcla, se enciende la pava eléctrica y se deja hervir. Cuando el agua alcanza el punto de ebullición, se apaga el aparato y se deja reposar el contenido durante 20 minutos. Este tiempo es clave para que el sarro se desprenda con mayor facilidad. Transcurrido el reposo, se retira la mezcla y se limpia el interior con una esponja. Finalmente, se enjuaga con abundante agua para eliminar cualquier residuo. De este modo, la pava eléctrica queda limpia, sin sarro y lista para volver a usarse.