10 de enero de 2026 - 16:17

El truco definitivo para eliminar el sarro de la pava eléctrica con un solo ingrediente

Un truco casero simple y económico promete eliminar el sarro de la pava eléctrica con un solo ingrediente y devolverle su aspecto original.

Hay un método doméstico, accesible y barato, que permite limpiar, desinfectar y mejorar el sabor del agua mediante bicarbonato de sodio, limón y un procedimiento sencillo.

Hay un método doméstico, accesible y barato, que permite limpiar, desinfectar y mejorar el sabor del agua mediante bicarbonato de sodio, limón y un procedimiento sencillo.

Foto:

Imagen creada con Gemini.
El paso del tiempo y el contacto permanente con el agua provocan que, por una cuestión química, se forme sarro en el interior de la pava eléctrica.

El paso del tiempo y el contacto permanente con el agua provocan que, por una cuestión química, se forme sarro en el interior de la pava eléctrica.

Foto:

Web
Por Redacción

Leé además

Con ideas simples de reciclaje, los diarios viejos vuelven al hogar con usos inesperados.

Qué hacer con los diarios viejos: 3 formas de aprovecharlos y darles una nueva vida

Por Ignacio Alvarado
Este truco demuestra que con ingredientes simples, evita un inconveniente para la vista.

Sin rayones: el truco definitivo que limpia los anteojos y los deja como nuevos

Por Redacción

En los últimos años, los trucos caseros se consolidaron como una alternativa práctica para resolver inconvenientes cotidianos dentro del hogar. Con pocos elementos, pasos simples y bajo costo, estas soluciones buscan evitar molestias habituales vinculadas al mantenimiento de electrodomésticos. Entre ellos, la pava eléctrica ocupa un lugar central por su uso constante.

El paso del tiempo y el contacto permanente con el agua provocan que, por una cuestión química, se forme sarro en el interior de la pava eléctrica. Esta acumulación no solo genera un aspecto descuidado, sino que también puede modificar el sabor del agua. Frente a esta situación, existe un método doméstico que permite eliminar completamente esos restos sin recurrir al vinagre.

Sarro en la pava eléctrica
El paso del tiempo y el contacto permanente con el agua provocan que, por una cuestión química, se forme sarro en el interior de la pava eléctrica.

El paso del tiempo y el contacto permanente con el agua provocan que, por una cuestión química, se forme sarro en el interior de la pava eléctrica.

El secreto económico

El procedimiento se basa en el uso de bicarbonato de sodio, combinado con limón y agua. Esta mezcla no solo ayuda a remover el sarro adherido, sino que también contribuye a una limpieza profunda del interior del electrodoméstico. Para llevarlo a cabo, es importante seguir una serie de pasos ordenados.

Antes de comenzar, se debe verificar que la pava eléctrica esté desenchufada. Luego, se colocan en su interior entre tres y cuatro rodajas de limón. A continuación, se espolvorea bicarbonato de sodio y se agrega agua hasta cubrir la zona afectada.

Una vez preparada la mezcla, se enciende la pava eléctrica y se deja hervir. Cuando el agua alcanza el punto de ebullición, se apaga el aparato y se deja reposar el contenido durante 20 minutos. Este tiempo es clave para que el sarro se desprenda con mayor facilidad.

Transcurrido el reposo, se retira la mezcla y se limpia el interior con una esponja. Finalmente, se enjuaga con abundante agua para eliminar cualquier residuo. De este modo, la pava eléctrica queda limpia, sin sarro y lista para volver a usarse.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Antes de tirarlos, los cargadores viejos pueden resolver problemas cotidianos del hogar.

Qué hacer con los cargadores viejos que ya no usás: 3 ideas útiles en casa

Por Ignacio Alvarado
Un truco de cocina mejora la alimentación y eleva la calidad del arroz en el hogar.

Por qué conviene dejar reposar el arroz 5 minutos después de cocinarlo

Por Ignacio Alvarado
Con un truco sencillo y cuidados básicos, es posible recuperar el brillo del inodoro y mantenerlo en mejores condiciones.

Cómo limpiar el inodoro sin la necesidad de tocarlo: el truco de limpieza que arrasa en 2026

Por Redacción
Un truco de reciclaje convierte latas de atún en soluciones útiles para el hogar.

Qué hacer con las latas de atún vacías: tres usos prácticos que casi nadie conoce

Por Ignacio Alvarado