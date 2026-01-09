Adiós al musgo verde en tu balcón y patio: este truco de dos ingredientes funciona de maravilla

Dentro de las técnicas de limpieza del hogar más efectivas, este método se destaca por ser simple, económico y muy eficaz.
1. Los dos ingredientes que eliminan el musgo
Solo necesitás vinagre blanco y bicarbonato de sodio. El vinagre actúa como desinfectante natural y rompe la estructura del musgo, mientras que el bicarbonato ayuda a desprenderlo de la superficie y neutraliza la humedad que favorece su aparición.
2. Cómo aplicar el truco paso a paso
Espolvoreá bicarbonato de sodio directamente sobre el musgo. Luego, rociá vinagre blanco hasta cubrir bien la zona.
Vas a notar una leve efervescencia: dejá actuar entre 15 y 20 minutos. Después, frotá con un cepillo de cerdas duras y enjuagá con agua limpia.
3. Dónde usarlo y qué superficies evitar
Este método funciona muy bien en baldosas, cerámica, cemento y piedra. Evitá aplicarlo en mármol o superficies delicadas, ya que el vinagre puede dañarlas. En pisos porosos, conviene probar primero en un rincón poco visible.
Recomendación final
Para evitar que el musgo vuelva a aparecer, mantené el piso lo más seco posible y repetí este tratamiento una vez al mes en zonas húmedas.
Con pocos minutos y productos que ya tenés en casa, tu balcón o patio queda limpio, seguro y como nuevo.