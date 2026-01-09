9 de enero de 2026 - 11:37

Adiós al musgo verde en tu balcón y patio: este truco de dos ingredientes funciona de maravilla

Un truco casero y económico de limpieza para eliminar el musgo verde del patio o balcón sin usar productos agresivos.

Adiós al musgo verde en tu balcón y patio este truco de dos ingredientes funciona de maravilla
Por Andrés Aguilera

Dentro de las técnicas de limpieza del hogar más efectivas, este método se destaca por ser simple, económico y muy eficaz.

1. Los dos ingredientes que eliminan el musgo

Solo necesitás vinagre blanco y bicarbonato de sodio. El vinagre actúa como desinfectante natural y rompe la estructura del musgo, mientras que el bicarbonato ayuda a desprenderlo de la superficie y neutraliza la humedad que favorece su aparición.

Adiós al musgo verde en tu balcón y patio este truco de dos ingredientes funciona de maravilla (3)

2. Cómo aplicar el truco paso a paso

Espolvoreá bicarbonato de sodio directamente sobre el musgo. Luego, rociá vinagre blanco hasta cubrir bien la zona.

Vas a notar una leve efervescencia: dejá actuar entre 15 y 20 minutos. Después, frotá con un cepillo de cerdas duras y enjuagá con agua limpia.

3. Dónde usarlo y qué superficies evitar

Este método funciona muy bien en baldosas, cerámica, cemento y piedra. Evitá aplicarlo en mármol o superficies delicadas, ya que el vinagre puede dañarlas. En pisos porosos, conviene probar primero en un rincón poco visible.

Adiós al musgo verde en tu balcón y patio este truco de dos ingredientes funciona de maravilla (2)

Recomendación final

Para evitar que el musgo vuelva a aparecer, mantené el piso lo más seco posible y repetí este tratamiento una vez al mes en zonas húmedas.

Con pocos minutos y productos que ya tenés en casa, tu balcón o patio queda limpio, seguro y como nuevo.

