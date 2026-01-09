El musgo verde suele aparecer en balcones, patios y veredas por la humedad , la sombra y la falta de sol directo. Además de arruinar la estética, puede volver el piso resbaloso y peligroso . Con este truco casero de dos ingredientes , podés eliminarlo fácilmente y evitar que vuelva a salir.

Si tenés una cortina de baño vieja, posees un tesoro: cómo reciclarla para crear un maravilloso y útil objeto

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas que no necesitan aprobación

Dentro de las técnicas de limpieza del hogar más efectivas, este método se destaca por ser simple, económico y muy eficaz.

Solo necesitás vinagre blanco y bicarbonato de sodio . El vinagre actúa como desinfectante natural y rompe la estructura del musgo, mientras que el bicarbonato ayuda a desprenderlo de la superficie y neutraliza la humedad que favorece su aparición.

Espolvoreá bicarbonato de sodio directamente sobre el musgo. Luego, rociá vinagre blanco hasta cubrir bien la zona.

Adiós al musgo verde en tu balcón y patio este truco de dos ingredientes funciona de maravilla (3)

Vas a notar una leve efervescencia: dejá actuar entre 15 y 20 minutos . Después, frotá con un cepillo de cerdas duras y enjuagá con agua limpia.

3. Dónde usarlo y qué superficies evitar

Este método funciona muy bien en baldosas, cerámica, cemento y piedra. Evitá aplicarlo en mármol o superficies delicadas, ya que el vinagre puede dañarlas. En pisos porosos, conviene probar primero en un rincón poco visible.

Adiós al musgo verde en tu balcón y patio este truco de dos ingredientes funciona de maravilla (2)

Recomendación final

Para evitar que el musgo vuelva a aparecer, mantené el piso lo más seco posible y repetí este tratamiento una vez al mes en zonas húmedas.

Con pocos minutos y productos que ya tenés en casa, tu balcón o patio queda limpio, seguro y como nuevo.