Por qué deberías remojar la escoba en agua con sal: el truco casero que pocos conocen

Aprendé este truco casero para restaurar las cerdas de tu escoba, eliminar bacterias y purificar el ambiente de tu hogar con ingredientes económicos y efectivos.

La escoba es, sin dudas, la herramienta fundamental para la limpieza diaria, pero debido al uso constante el cepillo se desgasta, pierde su forma y acumula suciedad invisible. Para evitar el desgaste prematuro y restaurar su utilidad, existe un remedio casero infalible que utiliza ingredientes que todos tenemos a mano: agua y sal.

¿Para qué sirve remojar la escoba en agua con sal? Con el tiempo, las cerdas de la escoba se apelmazan, pierden rigidez y terminan dejando más residuos de los que recogen. El secreto de este método reside en que la sal actúa como un abrasivo suave y desinfectante natural que ayuda a que las cerdas recuperen su firmeza y duren mucho más tiempo.

image Además, las escobas suelen atrapar partículas microscópicas y humedad, convirtiéndose en un foco de bacterias y hongos que contaminan el hogar. Al usar sal, no solo limpiás la herramienta, sino que eliminás gérmenes. Si sumás vinagre a la mezcla, potenciás el efecto para desengrasar y matar bacterias gracias a su acidez.

El paso a paso para dejarla como nueva Para realizar este truco necesitás un balde grande, agua caliente (sin que llegue a hervir), dos tazas de sal y, opcionalmente, media taza de vinagre blanco. El procedimiento es muy sencillo y te llevará poco tiempo:

Prepará la mezcla: Disolvé la sal en el agua caliente dentro del balde. Sumergí el cepillo: Introducí la escoba asegurándote de que las cerdas queden cubiertas por completo y dejá reposar por 30 minutos. Secado correcto: Al sacarla, es fundamental dejarla secar en un área ventilada con las cerdas hacia arriba para evitar el olor a humedad y la formación de moho. Purificación y mantenimiento del hogar Más allá de lo práctico, esta técnica tiene un fuerte simbolismo en culturas que practican el Feng Shui, donde se cree que la sal ayuda a liberar las energías negativas acumuladas en la casa. Es un ritual ideal para hacer antes de una limpieza profunda o para renovar el ambiente.

image Para mantener los resultados, los expertos recomiendan aplicar este método una vez al mes, o cada 15 días si tenés mascotas en casa. Un error muy común que debés evitar es guardar la escoba húmeda o apoyarla directamente sobre sus cerdas, ya que esto las deforma y arruina su capacidad de barrido.