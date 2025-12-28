28 de diciembre de 2025 - 12:57

Qué objeto no debe faltar en casa para activar la riqueza en 2026, según el Feng Shui

No es un amuleto. Según el Feng Shui, existe un elemento simple y cotidiano en casa que puede atraer riqueza y estabilidad económica en 2026.

Este ritual representa la abundancia que crece y la riqueza se sostiene en el tiempo dentro del hogar.

Este ritual representa la abundancia que crece y la riqueza se sostiene en el tiempo dentro del hogar.

Por Lucas Vasquez

Con la llegada de un nuevo año, existen rituales y símbolos que ayudan a renovar la energía de casa y atraer riqueza. En ese camino, el Feng Shui propone gestos simples que, bien aplicados, pueden generar un impacto energético profundo de cara al 2026.

Entre todos los objetos asociados a la riqueza, hay uno que suele pasar desapercibido por su sencillez. Sin embargo, su significado simbólico es poderoso y está directamente ligado al crecimiento, la multiplicación y la estabilidad material a largo plazo.

Este ritual representa la abundancia que crece y la riqueza se sostiene en el tiempo dentro del hogar.

Este ritual representa la abundancia que crece y la riqueza se sostiene en el tiempo dentro del hogar.

Por qué un recipiente con porotos simboliza riqueza y abundancia

En el Feng Shui, los porotos (al igual que otras legumbres secas) representan la abundancia que se multiplica, la fertilidad energética y la continuidad del sustento.

  • Su simbolismo está ligado a la idea de semilla: algo pequeño que, con el tiempo y el cuidado adecuado, crece y se transforma en mucho más. Por eso, se los asocia directamente con la riqueza que no llega de golpe, sino que se construye y se sostiene.
  • Un recipiente con porotos actúa como un recordatorio visual y energético de la prosperidad en proceso.
  • No se trata de dinero inmediato, sino de estabilidad, crecimiento constante y recursos que no faltan. En esta filosofía milenaria China, este tipo de símbolo es clave porque conecta la intención consciente con el entorno físico, reforzando la energía del hogar.
  • Los porotos pueden variar en su aspecto (negros, colorados o blancos), ya que cada uno tiene un significado complementario: los negros se asocian a la protección y solidez económica; los colorados, a la vitalidad y la acción; y los blancos, a la claridad y el orden financiero. Pueden usarse solos o combinados dentro del mismo recipiente.

El recipiente también importa: debe ser de vidrio, cerámica o barro, nunca de plástico, ya que estos materiales permiten que la energía fluya de manera más natural. Además, debe estar limpio, en buen estado y con tapa, lo que simboliza que la riqueza se conserva y no se “escapa”.

Dónde ubicar el recipiente con porotos para activar la riqueza en 2026

La ubicación del recipiente con porotos es tan importante como el objeto en sí. Según el Feng Shui, el lugar ideal para activar la riqueza es el sector sureste de la casa, conocido como el área de la prosperidad. Este sector se determina tomando como referencia la puerta de entrada del hogar y dividiendo el espacio en nueve áreas energéticas.

Si no es posible identificar con precisión ese sector, existen alternativas efectivas

  • Una de las más recomendadas es colocarlo dentro de la cocina, ya que este ambiente representa el sustento, la nutrición y la capacidad de generar recursos.
  • Puede ubicarse en un estante alto, dentro de una alacena ordenada o sobre una repisa, siempre visible pero no expuesto al desorden.
  • Otra opción válida es el comedor, especialmente si es un espacio donde se comparte comida y reuniones familiares. Allí, el recipiente refuerza la idea de abundancia compartida y estabilidad económica colectiva.

Es fundamental que el recipiente no esté en el baño, el lavadero ni cerca de desagües, ya que esos espacios simbolizan pérdida de energía. Tampoco debe colocarse en el piso ni escondido en lugares olvidados.

Según el Feng Shui, un simple recipiente con porotos es un poderoso símbolo de riqueza y estabilidad para afrontar el 2026 si se utiliza con intención y se ubica correctamente.

