¿Desayunos sin harinas?: siete opciones fáciles, en menos de 10 minutos

Los desayunos sin harinas son una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan arrancar el día con más energía, menos pesadez y sin picos de hambre. Lo mejor es que no requieren técnicas complicadas ni ingredientes raros: con lo que suele haber en la heladera, se pueden resolver en menos de 10 minutos .

Una de las recetas sin harinas más populares. Quedan suaves, dulces de forma natural y muy saciantes , ideales para días apurados.

Funciona como una tostada sin pan , perfecta para versiones saladas y nutritivas.

Cociná pequeñas porciones en sartén antiadherente, a fuego bajo, de ambos lados.

Agregá el huevo y mezclá hasta integrar.

Pisá bien la banana hasta hacer un puré.

Ingredientes

2 huevos

Verduras ralladas (zanahoria o zapallito)

Sal y pimienta

Paso a paso

Batí los huevos con sal y pimienta.

Sumá las verduras bien escurridas.

Volcá la mezcla en sartén y cociná de ambos lados hasta dorar.

3. Yogur con frutas y semillas

Un desayuno fresco, liviano y muy rápido, ideal para el verano o antes de entrenar.

Ingredientes

Yogur natural o griego

Fruta fresca (banana, frutilla, manzana)

Semillas (chía, lino o girasol)

Paso a paso

Colocá el yogur en un bowl.

Sumá la fruta cortada.

Espolvoreá semillas y mezclá suavemente.

4. Omelette simple de queso

Clásico, rápido y adaptable. Aporta proteínas y saciedad sin harinas.

Ingredientes

2 huevos

Queso rallado

Sal

Paso a paso

Batí los huevos con una pizca de sal.

Volcá en sartén caliente.

Agregá el queso, doblá y cociná hasta que funda.

5. Tostadas de banana caliente

Una opción dulce sin harina, lista en minutos y con sabor intenso.

Ingredientes

1 banana

Canela (opcional)

Paso a paso

Cortá la banana en rodajas.

Dorala en sartén sin aceite.

Espolvoreá canela antes de servir.

6. Pancito de maicena en sartén

Ideal para quienes extrañan el pan, pero buscan una versión sin harina de trigo.

Ingredientes

1 huevo

3 cucharadas de maicena

1 cucharada de yogur

½ cucharadita de polvo de hornear

Sal

Paso a paso

Mezclá todos los ingredientes en un bowl.

Volcá la mezcla en sartén antiadherente.

Cociná tapado, a fuego bajo, de ambos lados.

7. Palta con huevo

Simple, nutritivo y muy usado en desayunos saludables.

Ingredientes

1 huevo

½ palta

Sal y pimienta

Paso a paso