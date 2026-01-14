14 de enero de 2026 - 12:15

¿Desayunos sin harinas?: siete opciones fáciles, en menos de 10 minutos

Recetas prácticas y saludables para arrancar el día sin harinas. Siete desayunos simples que se preparan en menos de 10 minutos.

Por Andrés Aguilera

1. Panqueques de banana y huevo

Una de las recetas sin harinas más populares. Quedan suaves, dulces de forma natural y muy saciantes, ideales para días apurados.

Ingredientes

  • 1 banana madura

  • 1 huevo

Paso a paso

  • Pisá bien la banana hasta hacer un puré.

  • Agregá el huevo y mezclá hasta integrar.

  • Cociná pequeñas porciones en sartén antiadherente, a fuego bajo, de ambos lados.

2. Tostada de huevo y verduras

Funciona como una tostada sin pan, perfecta para versiones saladas y nutritivas.

Ingredientes

  • 2 huevos

  • Verduras ralladas (zanahoria o zapallito)

  • Sal y pimienta

Paso a paso

  • Batí los huevos con sal y pimienta.

  • Sumá las verduras bien escurridas.

  • Volcá la mezcla en sartén y cociná de ambos lados hasta dorar.

3. Yogur con frutas y semillas

Un desayuno fresco, liviano y muy rápido, ideal para el verano o antes de entrenar.

Ingredientes

  • Yogur natural o griego

  • Fruta fresca (banana, frutilla, manzana)

  • Semillas (chía, lino o girasol)

Paso a paso

  • Colocá el yogur en un bowl.

  • Sumá la fruta cortada.

  • Espolvoreá semillas y mezclá suavemente.

4. Omelette simple de queso

Clásico, rápido y adaptable. Aporta proteínas y saciedad sin harinas.

Ingredientes

  • 2 huevos

  • Queso rallado

  • Sal

Paso a paso

  • Batí los huevos con una pizca de sal.

  • Volcá en sartén caliente.

  • Agregá el queso, doblá y cociná hasta que funda.

5. Tostadas de banana caliente

Una opción dulce sin harina, lista en minutos y con sabor intenso.

Ingredientes

  • 1 banana

  • Canela (opcional)

Paso a paso

  • Cortá la banana en rodajas.

  • Dorala en sartén sin aceite.

  • Espolvoreá canela antes de servir.

6. Pancito de maicena en sartén

Ideal para quienes extrañan el pan, pero buscan una versión sin harina de trigo.

Ingredientes

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de maicena

  • 1 cucharada de yogur

  • ½ cucharadita de polvo de hornear

  • Sal

Paso a paso

  • Mezclá todos los ingredientes en un bowl.

  • Volcá la mezcla en sartén antiadherente.

  • Cociná tapado, a fuego bajo, de ambos lados.

7. Palta con huevo

Simple, nutritivo y muy usado en desayunos saludables.

Ingredientes

  • 1 huevo

  • ½ palta

  • Sal y pimienta

Paso a paso

  • Cociná el huevo (revuelto o a la plancha).

  • Pisá la palta y condimentá.

  • Serví todo junto y consumí tibio.

