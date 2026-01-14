¿Desayunos sin harinas?: siete opciones fáciles, en menos de 10 minutos

Los desayunos sin harinas son una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan arrancar el día con más energía, menos pesadez y sin picos de hambre. Lo mejor es que no requieren técnicas complicadas ni ingredientes raros: con lo que suele haber en la heladera, se pueden resolver en menos de 10 minutos.
1. Panqueques de banana y huevo
Una de las recetas sin harinas más populares. Quedan suaves, dulces de forma natural y muy saciantes, ideales para días apurados.
-
Pisá bien la banana hasta hacer un puré.
-
Agregá el huevo y mezclá hasta integrar.
-
Cociná pequeñas porciones en sartén antiadherente, a fuego bajo, de ambos lados.
2. Tostada de huevo y verduras
Funciona como una tostada sin pan, perfecta para versiones saladas y nutritivas.
Ingredientes
Paso a paso
-
Batí los huevos con sal y pimienta.
-
Sumá las verduras bien escurridas.
-
Volcá la mezcla en sartén y cociná de ambos lados hasta dorar.
3. Yogur con frutas y semillas
Un desayuno fresco, liviano y muy rápido, ideal para el verano o antes de entrenar.
Ingredientes
-
Yogur natural o griego
-
Fruta fresca (banana, frutilla, manzana)
-
Semillas (chía, lino o girasol)
Paso a paso
4. Omelette simple de queso
Clásico, rápido y adaptable. Aporta proteínas y saciedad sin harinas.
Ingredientes
-
2 huevos
-
Queso rallado
-
Sal
Paso a paso
-
Batí los huevos con una pizca de sal.
-
Volcá en sartén caliente.
-
Agregá el queso, doblá y cociná hasta que funda.
5. Tostadas de banana caliente
Una opción dulce sin harina, lista en minutos y con sabor intenso.
Ingredientes
-
1 banana
-
Canela (opcional)
Paso a paso
-
Cortá la banana en rodajas.
-
Dorala en sartén sin aceite.
-
Espolvoreá canela antes de servir.
6. Pancito de maicena en sartén
Ideal para quienes extrañan el pan, pero buscan una versión sin harina de trigo.
Ingredientes
Paso a paso
-
Mezclá todos los ingredientes en un bowl.
-
Volcá la mezcla en sartén antiadherente.
-
Cociná tapado, a fuego bajo, de ambos lados.
7. Palta con huevo
Simple, nutritivo y muy usado en desayunos saludables.
Ingredientes
-
1 huevo
-
½ palta
-
Sal y pimienta
Paso a paso
-
Cociná el huevo (revuelto o a la plancha).
-
Pisá la palta y condimentá.
-
Serví todo junto y consumí tibio.