13 de enero de 2026 - 10:50

Pan de chía en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Este pan funciona como base de un desayuno saludable y saciante, ideal para arrancar el día con energía.

Por Andrés Aguilera

El pan de chía en sartén es una alternativa saludable, saciante y muy simple de preparar. No lleva harina de trigo, se cocina en pocos minutos y aporta fibra, omega 3 y buena textura, ideal para desayunos o meriendas livianas. Queda tierno por dentro y apenas dorado por fuera, perfecto para acompañar con opciones dulces o saladas.

Ingredientes necesarios

  • 1 huevo

  • 2 cucharadas de semillas de chía

  • 2 cucharadas de maicena

  • 1 cucharada de yogur natural o leche

  • ½ cucharadita de polvo de hornear

  • 1 pizca de sal

  • 1 cucharadita de aceite

(Opcional: semillas de sésamo, lino o un poco de queso rallado para más sabor.)

Paso a paso del pan de chía en sartén

  • Colocá las semillas de chía en un bowl y agregá el yogur o la leche. Dejá reposar 5 minutos, hasta que se hidraten y formen un gel.

  • Sumá el huevo y la sal, mezclando bien hasta integrar todos los ingredientes.

  • Agregá la maicena, revolviendo hasta lograr una masa espesa y homogénea.

  • Incorporá el polvo de hornear al final, mezclando suavemente para activar el levado.

  • Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con apenas unas gotas de aceite.

  • Volcá la mezcla en el centro, formando un disco de aproximadamente un centímetro de espesor.

  • Cociná tapado durante 3 a 4 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie se vea seca.

  • Dalo vuelta con cuidado y cociná 2 minutos más, hasta que quede bien cocido y dorado.

El resultado es un pan compacto pero tierno, muy nutritivo y fácil de cortar.

Consejos para que salga perfecto

  • Hidratá bien la chía, es clave para lograr buena textura.

  • Usá fuego bajo, para que se cocine parejo sin quemarse.

  • Para una versión más aireada, batí bien el huevo antes de integrarlo.

  • Para versión salada, sumá queso rallado o especias suaves.

Cómo servirlo

Este pan de chía en sartén queda riquísimo con palta, queso crema, huevo, mantequilla de maní o mermelada.

