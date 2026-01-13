El saciante y muy simple de preparar. No lleva harina de trigo, se cocina en pocos minutos y aporta pan de chía en sartén es una alternativa saludable, fibra, omega 3 y buena textura, ideal para desayunos o meriendas livianas. Queda tierno por dentro y apenas dorado por fuera, perfecto para acompañar con opciones dulces o saladas.
1 huevo
2 cucharadas de semillas de chía
2 cucharadas de maicena
1 cucharada de yogur natural o leche
½ cucharadita de polvo de hornear
1 pizca de sal
1 cucharadita de aceite
(Opcional: semillas de sésamo, lino o un poco de queso rallado para más sabor.)
Paso a paso del pan de chía en sartén Colocá las semillas de chía en un bowl y agregá el yogur o la leche. Dejá reposar 5 minutos, hasta que se hidraten y formen un gel.
Sumá el huevo y la sal, mezclando bien hasta integrar todos los ingredientes.
Agregá la maicena, revolviendo hasta lograr una masa espesa y homogénea.
Incorporá el polvo de hornear al final, mezclando suavemente para activar el levado.
Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con apenas unas gotas de aceite.
Volcá la mezcla en el centro, formando un disco de aproximadamente un centímetro de espesor.
Cociná tapado durante 3 a 4 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie se vea seca.
Dalo vuelta con cuidado y cociná 2 minutos más, hasta que quede bien cocido y dorado.
El resultado es un
pan compacto pero tierno, muy nutritivo y fácil de cortar.
Pan de chía en sartén, la receta fácil y rápida cómo hacerlo sin horno ni harina (2)
Consejos para que salga perfecto Hidratá bien la chía, es clave para lograr buena textura.
Usá fuego bajo, para que se cocine parejo sin quemarse.
Para una versión más aireada, batí bien el huevo antes de integrarlo.
Para versión salada, sumá queso rallado o especias suaves. Cómo servirlo
Este
pan de chía en sartén queda riquísimo con palta, queso crema, huevo, mantequilla de maní o mermelada.