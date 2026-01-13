Pan de chía en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Colocá las semillas de chía en un bowl y agregá el yogur o la leche. Dejá reposar 5 minutos, hasta que se hidraten y formen un gel.

Sumá el huevo y la sal, mezclando bien hasta integrar todos los ingredientes.

Agregá la maicena, revolviendo hasta lograr una masa espesa y homogénea.

Incorporá el polvo de hornear al final, mezclando suavemente para activar el levado.

Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con apenas unas gotas de aceite.

Volcá la mezcla en el centro, formando un disco de aproximadamente un centímetro de espesor.

Cociná tapado durante 3 a 4 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie se vea seca.