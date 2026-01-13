13 de enero de 2026 - 15:22

No la tires más: el agua de la remolacha tiene este poder para tus plantas y vos lo dejás ir por la cañería

Este líquido, que suele descartarse después de cocinar, puede convertirse en un aliado clave de tu jardín y seguramente no lo sabías.

agua de remolacha
Por Daniela Leiva

Lejos de ser un mito, este uso se apoya en las propiedades propias de la remolacha. Durante la cocción, gran parte de sus compuestos solubles pasan al agua, que queda cargada de minerales, azúcares naturales y pigmentos vegetales. En lugar de desecharla, se la puede aprovechar como complemento nutricional, siempre con un uso moderado y consciente.

image
Agua de remolacha.&nbsp;

Agua de remolacha.

La remolacha es rica en potasio, hierro, magnesio y antioxidantes naturales. Al hervirse, estos elementos quedan disueltos en el agua, creando una preparación suave que no quema las raíces ni altera bruscamente el sustrato. En plantas de flor, estos nutrientes colaboran con procesos clave como la formación de botones florales, la intensidad del color y la recuperación tras períodos de estrés.

En el caso de los rosales, el aporte regular ayuda a fortalecer tallos, hojas y flores, logrando ejemplares más equilibrados y con mejor respuesta frente a cambios de clima.

Para qué sirve este fertilizante casero para tus plantas

El agua de remolacha hervida cumple varias funciones dentro del cuidado general de las plantas ornamentales:

  • Estimula el desarrollo de flores más intensas y duraderas
  • Aporta minerales esenciales sin recurrir a productos industriales
  • Favorece el vigor general de la planta
  • Ayuda a la recuperación tras una poda o una floración exigente
  • Complementa el abonado tradicional sin saturar el suelo

No reemplaza a un fertilizante completo, pero sí actúa como refuerzo natural, ideal para quienes buscan alternativas más sustentables.

Qué plantas se benefician más

  • Rosales
  • Plantas de flor anual y perenne
  • Geranios
  • Jazmines
  • Petunias y otras florales de temporada

En plantas de hojas decorativas también puede usarse, aunque su mayor impacto se nota en especies con floración activa.

regar plantas con agua de remolacha

Cómo preparar el agua de remolacha correctamente

Elementos necesarios:

  • Remolachas frescas
  • Agua
  • Olla
  • Colador
  • Recipiente limpio

Paso a paso:

  1. Lavar bien las remolachas para eliminar restos de tierra
  2. Hervirlas en abundante agua, sin agregar sal ni condimentos
  3. Una vez cocidas, retirar las remolachas y dejar enfriar el agua
  4. Colar el líquido y conservarlo en un recipiente limpio
  5. Utilizarlo dentro de las 48 horas para evitar fermentación

Cómo y cuándo usarla en las plantas

El uso debe ser moderado. Los expertos recomiendan:

  • Aplicar el agua fría o a temperatura ambiente
  • Regar directamente sobre el sustrato, nunca sobre hojas o flores
  • Usarla una vez cada 15 días durante períodos de floración
  • Alternarla con riego común para no saturar el suelo
  • En macetas, conviene reducir la cantidad y observar la respuesta de la planta durante los primeros usos.
