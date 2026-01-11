Si tenés un limonero, posees un tesoro: cómo podar el árbol en enero para que dé frutos el resto del año

El limonero (Citrus limon) es uno de los frutales más apreciados en los hogares por su frondosa copa, flores fragantes y el valor de sus frutos cítricos. Sin embargo, para mantener el vigor y la productividad de este árbol, es fundamental realizar podas estratégicas y brindar nutrientes específicos que garanticen su supervivencia a largo plazo.

El momento ideal: cuándo y cómo meter tijera sin dañar al árbol Muchos aficionados cometen el error de podar en cualquier época, pero la ciencia detrás del limonero indica que el momento ideal es a finales del invierno o principios de la primavera. En este período, el árbol sale de su letargo invernal y se prepara para el crecimiento activo, lo que favorece una cicatrización rápida y reduce el riesgo de enfermedades. También se recomienda una poda ligera después de la cosecha para equilibrar el árbol tras el esfuerzo de fructificación.

image Un error crítico que debés evitar es podar un ejemplar de menos de tres años. Durante sus primeros años, el árbol necesita fortalecer su estructura y acumular energía; cortarlo antes de tiempo podría mermar su desarrollo definitivo. Además, es vital no realizar cortes en épocas de heladas o lluvias intensas, ya que la humedad favorece la aparición de hongos y las bajas temperaturas pueden quemar los brotes nuevos.

Para un trabajo efectivo, siempre utilizá herramientas afiladas y desinfectadas con alcohol o lavandina. El objetivo es permitir que la luz penetre en el centro de la copa y que el aire circule, lo cual previene plagas como el pulgón o la cochinilla.

Claves para un árbol fuerte: "chupones", fertilización y limpieza Uno de los mayores enemigos de la productividad son los "chupones". Se trata de ramas muy verticales y vigorosas que crecen rápidamente pero no producen frutos, robando valiosos nutrientes al resto del árbol. Identificarlos y eliminarlos desde la base es esencial para concentrar la energía en las ramas de producción. Recordá la regla de oro: nunca cortes más del 30% de la copa en una sola sesión, ya que una poda excesiva debilitará al limonero en lugar de fortalecerlo.

Además de la poda, el limonero "habla" a través de sus hojas. Si notás que se ponen amarillas, es probable que sufra de clorosis férrica, una deficiencia de hierro común en suelos muy húmedos o calcáreos. En estos casos, la aplicación de quelatos de hierro puede devolverle el verdor y la vitalidad. image Para que los limones sean grandes y tengan la cáscara delgada, el árbol requiere aportes regulares de nitrógeno durante su crecimiento y potasio durante el engorde del fruto. Un consejo práctico para los que tienen árboles jóvenes: retirar las primeras flores y frutos ayuda a que las próximas producciones sean mucho más abundantes y de mejor calidad, ya que la planta prioriza su crecimiento estructural inicial.