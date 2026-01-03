Detuvieron al responsable del incendio del árbol navideño en la peatonal de Mendoza

La investigación estuvo dirigida por la fiscal correccional Giselle Lana, quien encabezó las diligencias que permitieron reunir los elementos necesarios para concretar la aprehensión. El acusado, de 33 años, quedó detenido y a disposición de la Justicia.
Según se informó oficialmente, el detenido será imputado en las próximas horas por el delito de incendio doloso. La calificación legal se definió luego del análisis de distintas pruebas recolectadas durante la noche, las cuales resultaron determinantes para reconstruir lo ocurrido.
Las pruebas que permitieron la detención
Entre los elementos incorporados a la causa se encuentran registros de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), imágenes captadas por cámaras privadas, incluidas las de canales de televisión, y testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones al momento del hecho. Este conjunto de evidencias permitió avanzar con rapidez en la identificación del sospechoso.
La causa quedó a cargo de la fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, Mónica Fernández Poblet, quien continuará con el proceso judicial correspondiente y definirá los próximos pasos en la investigación.
Desde la Oficina de Prensa del Ministerio Público Fiscal indicaron que se informarán futuras novedades por los canales oficiales.