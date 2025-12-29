Un incendio arrasó con dos galpones en una fábrica de chizitos en Maipú

Un incendio de importantes dimensiones se desató durante la madrugada del lunes en una fábrica de chizitos ubicada en Maipú y provocó daños totales en dos galpones de la planta industrial.

Según fuentes policiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 5.20 de hoy en un establecimiento situado en la intersección de calles Julio Argentino Roca y Jerónimo Ruiz, en la localidad de Coquimbito . La alarma se activó tras un llamado a la línea de emergencias 911, que alertó sobre un foco ígneo en el interior de la fábrica.

Al llegar al lugar, personal policial constató que el fuego se había originado en uno de los galpones donde se realizaban tareas de fritura de papas , materia prima utilizada para la elaboración del producto.

De acuerdo al relato de trabajadores del establecimiento, el incendio habría comenzado a raíz de un desperfecto mecánico en uno de los extractores , lo que generó una rápida propagación de las llamas dentro del sector.

La intensidad del fuego provocó afectaciones totales en dos galpones , aunque afortunadamente no se reportaron personas heridas .

El encargado de la empresa, M. Á. L., de 55 años, se hizo presente en el lugar mientras se desarrollaban las tareas de control.

En el operativo intervinieron dotaciones del Cuartel Central de Bomberos, junto a Bomberos Voluntarios de Maipú y Godoy Cruz, quienes trabajaron durante varias horas para lograr la extinción completa y el enfriamiento de las estructuras afectadas, evitando que las llamas se propagaran a sectores linderos.

Una vez controlada la situación, se labraron las actuaciones de rigor y se iniciaron las pericias correspondientes para determinar con precisión las causas del incendio y cuantificar las pérdidas materiales, que serían significativas.