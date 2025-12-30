Se incendió un galpón que almacenaba frutos secos en Guaymallén: pérdidas totales

El fuego provocó afectaciones totales en al menos tres ambientes del galpón, además de la pérdida completa de la producción y la mercadería almacenada.

Un importante incendio se registró durante la noche del lunes en un galpón de empaque ubicado de frutos secos en Guaymallén y provocó pérdidas materiales totales.

Según fuentes policiales, el siniestro, ocurrido a las 20.10 en Bandera de los Andes al 1.300, fue advertido a través de múltiples llamados a la línea de emergencias 911, que alertaron sobre la presencia de un foco ígneo de gran magnitud en un galpón dedicado al empaque de frutos secos.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la veracidad de la denuncia y de inmediato solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén, Maipú y del Cuartel Central.

Tras un intenso trabajo, los efectivos lograron controlar y sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara a propiedades linderas. Según el informe preliminar de Bomberos, el incendio provocó afectaciones totales en al menos tres ambientes del galpón, además de la pérdida completa de la producción y la mercadería almacenada, lo que representa un fuerte impacto económico para el establecimiento.

La víctima fue identificada como A. G., de 60 años, propietario del lugar. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron de gran consideración.

Por el momento, no se han determinado las causas que originaron el siniestro, y se dio intervención a la autoridad judicial de turno.