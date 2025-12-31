El electrodoméstico de la cocina que debemos desenchufar luego de usarlo: reduce el riesgo de incendio

En las primeras horas del día solemos movernos en “piloto automático” . El despertador suena, preparamos el desayuno, salimos apurados y muchas veces pasamos por alto pequeños detalles que pueden tener consecuencias importantes. Uno de ellos es olvidar desenchufar ciertos electrodomésticos en la cocina luego de usarlos.

Entre todos, hay uno que es recomendable desconectar siempre. Aunque parezca inofensivo, el funcionamiento interno y la acumulación de restos de este aparato logran los chispazos en poco tiempo.

La tostadora funciona mediante resistencias eléctricas que alcanzan temperaturas muy elevadas en pocos segundos. Estas resistencias, incluso cuando el aparato no está en uso, pueden quedar expuestas a fallas eléctricas, picos de tensión o desperfectos internos que no siempre se perciben a simple vista. Dejarla enchufada implica que sigue recibiendo corriente y, ante cualquier anomalía, el riesgo aumenta.

Desenchufar siempre los aparatos y mantenerlos limpios son gestos simples que marcan una gran diferencia en la seguridad de la cocina.

Además, es uno de los electrodomésticos que más migas y restos de pan acumula en su interior. Estos residuos secos son altamente inflamables. Si se produce una chispa, un cortocircuito o un recalentamiento inesperado, las migas pueden actuar como combustible y generar humo, olor a quemado o, en el peor de los casos, un principio de incendio .

Por la mañana solemos estar con menos reflejos , sueño acumulado y distracciones. Es común que, luego de preparar el desayuno, se apague la tostadora desde su botón pero se olvide desenchufarla del tomacorriente. Ese pequeño descuido, repetido día tras día, incrementa el riesgo doméstico sin que seamos conscientes.

Por estos motivos, los expertos en seguridad de Consumer Reports recomiendan desenchufarla siempre después de cada uso, incluso si se va a volver a utilizar al día siguiente.

Cuánta energía consume una tostadora si queda enchufada

Aunque no esté tostando pan, una tostadora enchufada puede seguir consumiendo una pequeña cantidad de energía en modo pasivo, especialmente en modelos modernos con luces indicadoras o circuitos electrónicos internos. Este consumo fantasma no es alto en comparación con otros electrodomésticos, pero sí constante.

En promedio, una tostadora puede consumir entre 0,3 y 1 watt por hora cuando permanece enchufada sin uso.

Puede parecer insignificante, pero si se deja conectada las 24 horas del día durante todo el año, ese consumo se acumula.

Más allá del gasto energético, el problema principal no es económico sino de seguridad. Un aparato que permanece conectado está expuesto a subidas de tensión, tormentas eléctricas o fallas en la instalación. En esos casos, aunque el consumo sea mínimo, el riesgo de sobrecalentamiento o chispazos sigue presente.

La tostadora es uno de los electrodomésticos más usados y, a la vez, uno de los más subestimados en términos de riesgo. Dejarla enchufada después de usarla, especialmente por la mañana cuando estamos distraídos, puede aumentar las probabilidades de accidentes domésticos y generar un consumo eléctrico innecesario.