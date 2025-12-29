29 de diciembre de 2025 - 09:23

Las casas modernas ya no usan zócalos de madera: el reemplazo minimalista que no junta polvo

En decoración, arquitectura e interiorismo aparece una solución discreta que redefine terminaciones, mejora la limpieza y moderniza los ambientes.

Por Ignacio Alvarado

En su lugar, las casas modernas apuntan a resoluciones más minimalistas, donde el encuentro entre pared y piso se resuelve sin cortes visibles. Esta decisión mejora la estética general, elimina rincones incómodos y responde a una demanda concreta: menos limpieza, más orden y mayor sensación de amplitud en cada ambiente.

El cambio responde a una búsqueda clara dentro del diseño del hogar: líneas más puras, superficies continuas y menos elementos superpuestos. En espacios donde predominan pisos de porcelanato, microcemento o cemento alisado, el zócalo clásico pierde sentido estético. Además, la madera sufre golpes, humedad y desgaste, algo incompatible con la idea de mantenimiento simple que hoy priorizan muchas reformas.

image
El reemplazo que gana terreno en obras actuales

La alternativa que se impone es el zócalo embutido, también llamado zócalo negativo. Se trata de una ranura o perfil integrado al muro que elimina el relieve entre pared y piso. Este recurso logra una terminación minimalista, sin piezas agregadas, y refuerza la sensación de amplitud en ambientes chicos o de planta abierta.

Desde el punto de vista práctico, el beneficio es inmediato. Al no sobresalir, este sistema evita la acumulación de suciedad, facilita la limpieza diaria y protege mejor las paredes de golpes de muebles. En proyectos de arquitectura moderna, se valora especialmente porque acompaña recorridos visuales limpios y no interrumpe la lectura del espacio.

image
En cuanto a materiales, se utilizan perfiles de aluminio, PVC o directamente el mismo revoque trabajado con precisión. Algunos diseños incorporan iluminación led indirecta, sumando un detalle sofisticado sin recargar. Esta solución no solo reemplaza al zócalo tradicional, sino que eleva el estándar estético del ambiente completo.

Desde la decoración, el impacto es sutil pero contundente. El ojo percibe paredes más largas, pisos continuos y una coherencia visual difícil de lograr con zócalos clásicos. Por eso, cada vez más estudios de interiorismo lo recomiendan en obras nuevas y remodelaciones. No es solo una moda: es una decisión funcional que reduce mantenimiento y acompaña la lógica del diseño actual, donde menos elementos generan mejores resultados.

