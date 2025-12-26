26 de diciembre de 2025 - 11:59

Las puertas corredizas de aluminio dejaron de convencer: el sistema que mejora el silencio y redefine los interiores

En decoración, arquitectura y confort acústico surge una tendencia que replantea cerramientos interiores sin recurrir a soluciones tradicionales.

Por Ignacio Alvarado

En muchas viviendas actuales, las puertas corredizas de aluminio empezaron a quedar asociadas a problemas concretos: baja hermeticidad, escaso aislamiento acústico y una sensación térmica inestable, adjuntado a la dificultad en la decoración moderna. Desde la arquitectura residencial, estos cerramientos ya no responden a las exigencias de casas donde el silencio y la privacidad ganaron protagonismo. Por eso, estudios y reformas las están descartando en favor de alternativas más eficientes.

El mayor límite aparece en el uso diario. El aluminio transmite vibraciones, deja pasar sonido y no logra sellos firmes. En casas modernas, donde conviven home office, descanso y vida social, esta falta de control acústico se vuelve evidente. Así, un elemento antes funcional hoy interfiere con la calidad del espacio interior y condiciona el confort general.

image
La nueva generación de arquitectura de cerramientos

La opción que las reemplaza son las puertas corredizas de madera maciza o MDF acústico, montadas sobre rieles ocultos y con burletes perimetrales. Este sistema mejora notablemente el aislamiento del ruido, evita filtraciones de aire y aporta una presencia más cálida. A diferencia del aluminio, trabaja como un verdadero cierre y no solo como división visual.

En términos de diseño, estas puertas se integran al muro, se laquean del mismo color o se revisten con placas texturadas. El resultado es una superficie continua que ordena visualmente el ambiente. Además, permiten separar ambientes sin perder luz ni resignar estética contemporánea, algo clave en plantas abiertas.

Otro detalle técnico que impulsa su uso es el sistema de cierre suave, que evita golpes y ruidos mecánicos. Esta tecnología, sumada al espesor del panel, reduce la transmisión sonora entre ambientes. Para dormitorios, escritorios o cocinas integradas, la mejora es inmediata y se percibe desde el primer uso.

Desde la decoración y la planificación del hogar, el cambio responde a una necesidad concreta: vivir mejor puertas adentro. No es una moda pasajera, sino una respuesta a cómo se usan hoy los espacios. Por eso, las puertas corredizas de aluminio quedan atrás y dan paso a soluciones que priorizan silencio, diseño y confort real.

