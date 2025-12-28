28 de diciembre de 2025 - 10:00

Las paredes totalmente blancas ya no dominan el hogar moderno: el tono neutro que suma calidez sin oscurecer

En decoración, arquitectura e interiorismo se consolida una elección cromática que redefine ambientes, mejora la percepción espacial y aporta confort visual.

Decoración, arquitectura e interiorismo redefinen el uso del color en hogares modernos actuales

Por Ignacio Alvarado

El paradigma actual se centra en entender cómo nos movemos, cómo trabajamos y cómo nos vinculamos dentro de nuestros refugios privados.

El problema no es el blanco en sí, sino su aplicación sin matices. En livings, dormitorios y cocinas integradas, este color refleja la luz de forma dura y acentúa la sensación de vacío. Frente a esto, el diseño interior busca tonos que mantengan luminosidad, pero sumen calidez visual y profundidad sin achicar los espacios.

El neutro cálido que gana protagonismo en la decoración

La alternativa que se impone es el greige, una mezcla equilibrada entre gris y beige que funciona como nuevo comodín cromático. Este tono neutro absorbe mejor la luz natural, suaviza sombras y genera una atmósfera más acogedora. En comparación con el blanco puro, ofrece una base más flexible para combinar muebles, textiles y materiales naturales.

En términos de decoración, el greige dialoga mejor con maderas claras, fibras vegetales y metales suaves. También evita contrastes bruscos con pisos y carpinterías, algo clave en casas modernas donde todo está a la vista. Su versatilidad lo vuelve ideal para paredes principales sin necesidad de recurrir a colores intensos.

Otro punto a favor es su comportamiento según la iluminación. Con luz natural se percibe claro y aireado; con luz artificial, más cálido y envolvente. Esta adaptación lo convierte en una elección estratégica para quienes buscan confort sin resignar estética contemporánea ni caer en tonos oscuros.

Desde la arquitectura interior, el uso de neutros cálidos permite jerarquizar espacios sin sobrecargarlos. No se trata de una moda pasajera, sino de una respuesta concreta a cómo se viven hoy las casas. Por eso, cada vez más reformas y obras nuevas abandonan el blanco total y apuestan por este equilibrio cromático que mejora el bienestar diario.

