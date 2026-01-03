3 de enero de 2026 - 08:52

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez irán a la justicia por los actos vandálicos en la Peatonal Sarmiento

La Ministra de Seguridad y el Intendente de la Ciudad de Mendoza confirmaron que denunciarán penalmente a los responsables de los destrozos.

Rus y Ulpiano Suarez irán a la justicia por los actos vandálicos en la Peatonal Sarmiento

Rus y Ulpiano Suarez irán a la justicia por los actos vandálicos en la Peatonal Sarmiento

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este viernes, las cámaras de seguridad de la Ciudad de Mendoza captaron el momento en que el árbol de Navidad ubicado en la Peatonal Sarmiento se incendiaba. El siniestro se produjo en el marco de una manifestación antiminera que se desarrollaba en las inmediaciones, razón por la cual la autoría del hecho fue atribuida a los manifestantes.

Leé además

Cámaras de videovigilancia del Ministerio de Seguridad de Mendoza. 

Seguridad: uno de cada cuatro detenidos en Mendoza son arrestados gracias al sistema de cámaras

Por Martín Fernández Russo
Detienen en Mendoza a dos hombres por amenazas a Milei y mensajes antisemitas

Detuvieron en Mendoza a dos hombres por amenazas contra Milei y por difundir mensajes antisemitas

Por Redacción Policiales

Tras los graves incidentes, las autoridades provinciales y municipales confirmaron que avanzarán con firmeza en la justicia. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al intendente de la Capital, Ulpiano Suarez, anunciaron la presentación de denuncias formales ante el Ministerio Público Fiscal para identificar y sancionar a los responsables.

"No habrá impunidad para los violentos"

La ministra Mercedes Rus fue tajante al señalar que el derecho a la protesta no justifica la destrucción de los bienes de los ciudadanos. "Otra vez hechos de violencia en el marco de una marcha antiminera. Quiero ser clara: estos episodios no tienen nada que ver con el derecho a manifestarse.", afirmó la funcionaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MercedesRus1/status/2007265424052986300&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el intendente Ulpiano Suarez , escribió: "Extraña casualidad", al referirse al episodio."Junto al Ministerio Público Fiscal avanzaremos para que a los autores de los daños se les apliquen todas las sanciones que correspondan.", sentenció el jefe comunal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UlpianoSuarez/status/2007268223335424318&partner=&hide_thread=false

Y cerró su mensaje sentenciando: "Una minoría de inadaptados no puede, ni debe alterar el orden y la convivencia en la Ciudad y nuestra provincia."

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, también se manifestó frente a este acto vandálico: "No es algo nuevo. Son los mismos de siempre, una banda que intenta imponer el atropello por sobre la convivencia democrática, desconociendo la república y la institucionalidad que los mendocinos defendemos".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Guaymallén: un motociclista murió tras caer a una acequia

Tragedia en Guaymallén: un motociclista murió tras caer a una acequia en la Costanera

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes. 

Imputaron por homicidio agravado a la pareja del hombre de 70 años apuñalado en Las Heras en Año Nuevo

Por Redacción Policiales
Sigue la busqueda de Rita, la mujer en situación de calle que fue arrastrada por la corriente de Zanjón de Los Ciruelos. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Sigue la búsqueda de Rita, la mujer que fue arrastrada por el cauce del Zanjón de los Ciruelos

Por Redacción Policiales
Desactivaron cuatro fiestas clandestinas en Mendoza durante Año Nuevo (Prensa Gobierno de Mendoza)

Año Nuevo: desactivaron cuatro fiestas clandestinas en el Gran Mendoza

Por Redacción Policiales