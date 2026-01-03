Mercedes Rus y Ulpiano Suarez irán a la justicia por los actos vandálicos en la Peatonal Sarmiento

La Ministra de Seguridad y el Intendente de la Ciudad de Mendoza confirmaron que denunciarán penalmente a los responsables de los destrozos.

Rus y Ulpiano Suarez irán a la justicia por los actos vandálicos en la Peatonal Sarmiento

Este viernes, las cámaras de seguridad de la Ciudad de Mendoza captaron el momento en que el árbol de Navidad ubicado en la Peatonal Sarmiento se incendiaba. El siniestro se produjo en el marco de una manifestación antiminera que se desarrollaba en las inmediaciones, razón por la cual la autoría del hecho fue atribuida a los manifestantes.

Tras los graves incidentes, las autoridades provinciales y municipales confirmaron que avanzarán con firmeza en la justicia. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al intendente de la Capital, Ulpiano Suarez, anunciaron la presentación de denuncias formales ante el Ministerio Público Fiscal para identificar y sancionar a los responsables.

"No habrá impunidad para los violentos" La ministra Mercedes Rus fue tajante al señalar que el derecho a la protesta no justifica la destrucción de los bienes de los ciudadanos. "Otra vez hechos de violencia en el marco de una marcha antiminera. Quiero ser clara: estos episodios no tienen nada que ver con el derecho a manifestarse.", afirmó la funcionaria.

Quiero ser clara: estos episodios no tienen nada que ver con el derecho a manifestarse. pic.twitter.com/e74oVPQieB — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) January 3, 2026 Por su parte, el intendente Ulpiano Suarez , escribió: "Extraña casualidad", al referirse al episodio."Junto al Ministerio Público Fiscal avanzaremos para que a los autores de los daños se les apliquen todas las sanciones que correspondan.", sentenció el jefe comunal.

En el marco de una marcha antiminera, se prendió fuego el Pino de Navidad que ornamenta la Peatonal Sarmiento.



Ya frente a las pintadas y otras vandalizaciones previas, lo habíamos dicho: en Mendoza, el orden y la convivencia no se negocian. Aquí, las… pic.twitter.com/RTKPGpz25B — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) January 3, 2026 Y cerró su mensaje sentenciando: "Una minoría de inadaptados no puede, ni debe alterar el orden y la convivencia en la Ciudad y nuestra provincia."