Grave incendio en Palermo: cuatro heridos y un hombre de 70 años con el 75% de su cuerpo quemado

Un incendio desatado en un departamento del barrio porteño de Palermo generó momentos de tensión este jueves y dejó como saldo cinco personas afectadas, entre ellas un hombre de 70 años que sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo y debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

Según informó el SAME a Noticias Argentinas, el siniestro ocurrió en un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio situado sobre la calle Alte. Francisco Seguí al 1191, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa.

Motivo del grave incendio De acuerdo a la información oficial, el foco del incendio se habría originado en un ventilador. Cuatro de las personas afectadas fueron asistidas en el lugar, mientras que el hombre con quemaduras en el 75% del cuerpo fue derivado de inmediato al Hospital Álvarez por seis móviles de emergencia.

Los cuatro hombres y la mujer que resultaron afectados son mayores de edad y no fue necesario el uso de medios aéreos y el operativo se desarrolló sin que se reportaran otras derivaciones hospitalarias.

El incendio fue controlado tras una rápida labor de los equipos que trabajaron en el edificio, lo que permitió evitar la propagación de las llamas a otras unidades y evacuar de manera preventiva a los vecinos del piso afectado.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que investigan las circunstancias del hecho y evalúan los daños materiales ocasionados.