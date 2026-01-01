Doble crimen en Santa Fe: encontraron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva

El hallazgo ocurrió en Sauce Viejo y generó un fuerte operativo policial y de Prefectura. El Ministerio Público de la Acusación ordenó pericias para esclarecer el doble crimen.

En la localidad santafesina de Sauce Viejo, dos hombres muertos por fusilamiento fueron hallados dentro de una lancha a la deriva en el río Coronda. En la embarcación también se encontraba el cadáver de una vaca, un dato que llamó la atención de los investigadores.

El hallazgo se produjo tras un llamado al 911 realizado por vecinos de la zona, quienes advirtieron la presencia de la lancha sin control y, al intentar acercarse, notaron que las personas a bordo se encontraban inmóviles. Ante el aviso, efectivos de la Comisaría 19ª y personal de la Prefectura Naval Argentina acudieron al lugar.

Una vez en la escena, las fuerzas de seguridad amarraron la embarcación y confirmaron que ambos hombres estaban sin vida. De inmediato se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación, que ordenó el resguardo del área y el inicio de las pericias correspondientes.

Según las primeras actuaciones, las víctimas presentaban múltiples impactos de arma de fuego compatibles con un fusilamiento. Por este motivo, la causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que trabaja para establecer la mecánica del doble homicidio e identificar a los fallecidos.