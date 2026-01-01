1 de enero de 2026 - 19:10

Doble crimen en Santa Fe: encontraron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva

El hallazgo ocurrió en Sauce Viejo y generó un fuerte operativo policial y de Prefectura. El Ministerio Público de la Acusación ordenó pericias para esclarecer el doble crimen.

Santa Fe: hallaron a dos hombres fusilados en una lancha.

Santa Fe: hallaron a dos hombres fusilados en una lancha.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la localidad santafesina de Sauce Viejo, dos hombres muertos por fusilamiento fueron hallados dentro de una lancha a la deriva en el río Coronda. En la embarcación también se encontraba el cadáver de una vaca, un dato que llamó la atención de los investigadores.

Leé además

Un hombre de 70 años con el 75% del cuerpo quemado en un incendio de Palermo.

Grave incendio en Palermo: cuatro heridos y un hombre de 70 años con el 75% de su cuerpo quemado

Por Redacción Policiales
Una trágica muerte en un río de Neuquén.

Tragedia de Año Nuevo en Neuquén: un adolescente de 14 murió ahogado mientras nadaba en un río

Por Redacción Policiales

El hallazgo se produjo tras un llamado al 911 realizado por vecinos de la zona, quienes advirtieron la presencia de la lancha sin control y, al intentar acercarse, notaron que las personas a bordo se encontraban inmóviles. Ante el aviso, efectivos de la Comisaría 19ª y personal de la Prefectura Naval Argentina acudieron al lugar.

Embed

Una vez en la escena, las fuerzas de seguridad amarraron la embarcación y confirmaron que ambos hombres estaban sin vida. De inmediato se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación, que ordenó el resguardo del área y el inicio de las pericias correspondientes.

Según las primeras actuaciones, las víctimas presentaban múltiples impactos de arma de fuego compatibles con un fusilamiento. Por este motivo, la causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que trabaja para establecer la mecánica del doble homicidio e identificar a los fallecidos.

Los investigadores no descartan que el hecho esté vinculado a un ajuste de cuentas u otras actividades ilícitas relacionadas con la zona ribereña, aunque por el momento no se informó oficialmente sobre hipótesis firmes ni detenciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Me falta un pulmón: las insólitas excusas de conductores alcoholizados en controles de tránsito.

"Me falta un pulmón": las insólitas excusas de conductores alcoholizados en controles de tránsito

Por Redacción Policiales
Tragedia en Córdoba: una nena de 9 años murió tras ahogarse en el jacuzzi de un hotel a horas de Año Nuevo.

Tragedia en Córdoba: una nena de 9 años murió tras ahogarse en el jacuzzi de un hotel a horas de Año Nuevo

Por Redacción Policiales
Ramonof: Un barrio que lleva el nombre de una moto

Estaba ebrio, se metió a separar una pelea familiar y terminó apuñalado

Por Enrique Pfaab
Rodrigo Federico Salafia murió de un disparo tras una discusión en Chapanay

Dos meses prófugo: sigue la búsqueda del expolicía acusado de matar a un joven en Chapanay

Por Enrique Pfaab